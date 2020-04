Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: αυτή ειναι η εξεταστέα ύλη

Ανακοινώθηκε η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων από το Υπ. Παιδείας. Πως “κόβεται “η ύλη και προσαρμόζεται ανάλογα με την ειδικότητα

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε την αναπροσαρμογή της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020.

Στη σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, αναφέρονται τα εξής: Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με δεδομένη την γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων από την 11η Μαρτίου 2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στον επανακαθορισμό της εξεταστέας ύλης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αναλογική μείωση σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ' τάξη του συνόλου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, σύμφωνα με την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδασκαλία της ύλης, μέχρι την ημερομηνία που ανεστάλη καθολικά η λειτουργία των σχολείων. Επισυνάπτονται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διαψεύδει πληροφορίες και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων και διαβεβαιώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι καμία σχετική απόφαση δεν έχει ληφθεί αναφορικά με αυτό το ζήτημα, εν αναμονή των σχετικών εισηγήσεων των ειδικών.

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης του κορονοϊού, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, καθορίζοντας από κοινού τα επόμενα βήματα για την διαχείριση της κρίσης που έχει προκύψει με αφορμή την πανδημία του Covid-19 και τις συνέπειές της στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της χώρας.

Η Υπουργική Απόφαση για τα ΓΕΛ

Η Υπουργική Απόφαση για τα ΕΠΑΛ