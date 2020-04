Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 71 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε κι άλλο ο αριθμός των θανάτων από επιπλοκές του COVID-19. Νέες νίκες ασθενών που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ.

Το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 71 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 1.955 σε όλην την χώρα. Το 57% είναι άνδρες.

Ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι επίσης η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων:

Κάτω των 17 ετών: λιγότερο από 3%

18-39 ετών: 30%

40-64 ετών: 45%

Άνω των 65 ετών: 21%

518 κρούσματα είναι σχετιζόμενα με ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ 734 σχετίζονται με ήδη γνωστό κρούσμα.

Ανά την επικράτεια, 79 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 67 έτη. 16 είναι γυναίκες και 63 είναι άνδρες. 77 από τους διασωληνωμένους ασθενείς είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών.

Η αισιόδοξη είδηση είναι πως 16 ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο από ΜΕΘ.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσιόδρας, το τελευταίο 24ωρο τρεις ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα μας σε 86 (63 άνδρες και 23 γυναίκες). Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 73 έτη. Το 86% αυτών είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών.

Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 33.634 κλινικά δείγματα.