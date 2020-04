Υγεία - Περιβάλλον

Τρίτο μωρό γεννήθηκε από μητέρα με κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το νεογέννητο και η μητέρα είναι καλά στην υγεία τους. Βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Της Κατερίνας Χαλαμπάκου

Άλλο ένα μωράκι γεννήθηκε σήμερα από μητέρα θετική στον νέο κορονοϊό.

Το νεογέννητο ήρθε στον κόσμο στο Νοσοκομείο “Αττικόν”. Η 35χρονη μητέρα του είχε διαγνωστεί με COVID-19. Επρόκειτο να γεννήσει στο “Αρεταίειο”, αλλά κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά της στην Μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου “Αττικόν”.

Το αγοράκι, βάρους 3.340 γραμμαρίων, είναι καλά στην υγεία του και αναμένονται τα αποτελέσματα του τεστ για τον κορονοϊό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι θετικό ή όχι.

Τόσο το ίδιο όσο και η μητέρα του, η οποία μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, βρίσκονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.