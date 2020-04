Πολιτική

Τσίπρας: τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των αγροτικών φορέων

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στις προτάσεις μέτρων που έχει παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο του Προγράμματος "Μένουμε Όρθιοι".

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των αγροτικών φορέων από τους τομείς της αλιείας, της κτηνοτροφίας και των γεωργών.

Στην τηλεδιάσκεψη που διήρκησε περισσότερη από 1,5 ώρα συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην πρωτογενή παραγωγή από την υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άκουσε με μεγάλη προσοχή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε τομέας παραγωγής με τις ιδιαιτερότητες του. Στον διάλογο που ακολούθησε ζήτησε διευκρινίσεις και άκουσε τις προτάσεις των παραγωγών. /

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προτάσεις μέτρων που έχει παρουσιάσει ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο του Προγράμματος "Μένουμε Όρθιοι"».

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ένταξη των αγροτικών - κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών στο Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης ύψους 3 δις ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με κριτήρια τον τζίρο και τους απασχολούμενους, ενώ πρότεινε επίσης την επιδότηση και των αγροτών όπως και των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με ποσό ίσο με το 1/12 του περσινού τους εισοδήματος για κάθε μήνα μέχρι τα τέλη τα Μαΐου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα πάντα με τη σχετική ενημέρωση από την Κουμουνδούρου: Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης παροχής μικροπιστώσεων μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν προχωρά η κυβέρνησης της ΝΔ και πρότεινε μέτρα στήριξης κάθε κλάδου ξεχωριστά με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, μέσω του εργαλείου των έκτακτων κρατικών ενισχύσεων (de minimis), τη συνεισφορά στην απορρόφηση προϊόντων μέσω κοινωνικών δομών και κρατικών υπηρεσιών, την άμεση εφαρμογή της επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου, την αναβολή καταβολής υποχρεώσεων προς το δημόσιο και τις τράπεζες τόσο των παραγωγών όσο και των συνεταιρισμών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην αδικία που υφίστανται οι αγρότες και οι παραγωγοί, καθώς, όλως παραδόξως, η κυβέρνηση τους εξαιρεί από την εξαγγελθείσα έκπτωση κατά 25% στις ασφαλιστικές εισφορές.

Τέλος ζήτησε να συνεχιστεί ο διάλογος αυτός και να εξειδικευτούν οι προτάσεις μέτρων σε όλους τους τομείς της αγροτικής παραγωγής στην Γεωργία, Αλιεία και Κτηνοτροφία και διευκρίνισε ότι τα μέτρα ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι» που ανακοίνωσε την Δευτέρα και περιλαμβάνουν τους αγρότες, αφορούν το εκτιμώμενο ελάχιστο ποσό που απαιτείται άμεσα για την αποφυγή της κατάρρευσης της παραγωγής.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

Από την Αλιεία:

Μεσσολοράς Μιχάλης, Κεφαλλονιά, εκπρόσωπος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου και πρωτοπόρος στον Αλιευτικό Τουρισμό.

Ζάνες Δημήτρης, Γραμματέας συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Άνδρου.

Από την Κτηνοτροφία:

Δημόπουλος Νίκος, πρόεδρος συνδέσμου κτηνοτρόφων Καβάλας

Μπαϊρακτάρης Αργυρής, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Τυρνάβου.

Από την Φυτική παραγωγή:

Δραγασάκης Μπάμπης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιεράπετρας Κρήτης

Πάσχος Παντελής, πρόεδρος πανελλήνιας ομοσπονδίας παραγωγών λαϊκών αγορών.

Κουτλιάμπας Νίκος, πρόεδρος συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού Κοζάνης

Γκολέμης Αναστάσιος, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού ελαιολάδου

Παλαιοπαναγιάς Λακωνίας.

Επίσης, συμμετείχαν ο τομεάρχης της ΕΠΕΚΕ αγροτικής ανάπτυξης της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Λακωνίας, Σταύρος Αραχωβίτης και ο συντονιστής του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Κουρεμπές.