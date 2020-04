Κοινωνία

Ιερόθεος στον ΑΝΤ1: δεν επιτρέπεται να έλθουν οι πιστοί στους ναούς τη Μ. Εβδομάδα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις όσον αφορά την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου έδωσε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Τι είπε για τον Επιτάφιο και την Ανάσταση.

Διευκρινίσεις όσον αφορά τη λειτουργία των Ιερών Ναών τη Μεγάλη Εβδομάδα έδωσε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου διαβεβαίωσε πως η Ιεραρχία έχει αντιληφθεί πλήρως την κρισιμότητα της κατάστασης, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και πως δεν προτίθεται να διαταράξει την καλή λειτουργία των μέτρων προφύλαξης απέναντι στην πανδημία.

Επειδή η εγκύκλιος που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος, σύμφωνα με την οποία οι ναοί θα ανοίγουν για δύο ώρες, μετά τη Θεία Λειτουργία, έτυχε ποικίλλων ερμηνειών, ο Μητροπολίτης Ιερόθεος ξεκαθάρισε πως δεν αφορά τους πιστούς, αλλά μόνο τους νεωκόρους.

Οι εκκλησίες θα παραμείνουν κλειστές και οι λειτουργίες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών. Εντός των Ιερών Ναών θα μείνει ο Επιτάφιος και θα τελεστεί η Λειτουργία της Αναστάσεως, τόνισε.

Διαβεβαίωσε επίσης πως θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να μην παρερμηνευθεί η εγκύκλιος και να μην υπάρξει συνωστισμός, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να συνδυάσουμε την πίστη και τη λογική.

Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος αναφέρθηκε τέλος στις δράσεις της Εκκλησίας κατά την δύσκολη αυτή περίοδο για τη χώρα μας, με τη δωρεά 60.000 νοσοκομειακών μασκών, 38.750 ιατρικών μασκών, 16.500 τεστ γρήγορης ανίχνευσης του κορονοϊού και 30 αναπνευστήρων (αξίας 300.000 ευρώ)