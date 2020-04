Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: το νωρίτερο από Μάιο και... μακρόσυρτη η άρση των περιοριστικών μέτρων

Τι λέει ο Κυβ. Εκπρόσωπος για τους «εκδρομείς του Πάσχα», την πιθανή συγκέντρωση πιστών στους ναούς και το πλαίσιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Σε όλες τις τοποθετήσεις μου στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την μετακίνηση προς τις Εκκλησίες, δεν τίθεται κανένα ζήτημα, είναι εξαιρετικά απλά τα πράγματα και το ξεκαθαρίζω για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες των ναών την Μεγάλη Εβδομάδα θα είναι κλειστές για τους πιστούς», είπε ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και απαντώντας στις βολές του εκπρόσωπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τον κατηγόρησε για διγλωσσία της Κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «στηλιτεύσαμε άμεσα τα περιστατικά με κόσμο που συγκεντρώθηκε έξω από εκκλησίες, λέγοντας ότι δεν δοκιμάζεται η πίστη μας, αλλά η ατομική μας ευθύνη».

Ερωτηθείς ένα η Κυβέρνηση προτίθεται να λάβει και άλλα μέτρα για όσους πιθανώς θελήσουν να εκδράμουν για το Πάσχα, ο Στέλιος Πέτσας χαρακτήρισε ως «επαρκή» τα μέτρα που έχουν ληφθεί, σημειώνοντας ότι αυτά αξιολογούνται καθημερινώς και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα υπάρξουν και άλλα μέτρα.

Κληθείς να σχολιάσει τα σχόλια του Γρηγόρη Ψαριανού, τα οποία περιείχαν διχαστικό λόγο, ο κ. Πέτσας είπε ότι «είναι μια ατομική δήλωση, την οποία δεν έχω κανένα πρόβλημα να την αποδοκιμάσω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ερωτηθείς σχετικά με ανακοινώσεις νομαρχιακής επιτροπής απέφυγε να το πράξει κι αυτό το αφήνουμε να το κρίνουν οι πολίτες».

Αναφορικά με την άρση των περιοριστικών μέτρων, ο κ. Πέτσας είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «οι ειδικοί έχουν αρχίσει να καταστρώνουν ένα σχέδιο σταδιακής και μακρόσυρτης επιστροφής στην κανονικότητα. Θα υποβάλλουν στον Πρωθυπουργό τις προτάσεις τους και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει τον Απρίλιο, αλλά όταν σταδιακά αρχίσει η άρση των μέτρων, θα πρέπει να υπάρχει σαφής τήρηση των μέτρων, όπως αυτά που αφορούν την υγιεινή».

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών που πλήττονται, ο κ. Πέτσας είπε ότι «αρχικά είχαμε πει για Μάρτιο και Απρίλιο θα υπάρχει ένα σχέδιο στήριξης της οικονομίας ύψους 6,8 δις ευρώ, εκτιμούμε ότι θα χρειαστεί να επαναληφθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο, φθάνουμε έτσι στα 14 δις και υπάρχει και ένα πακέτο 10 δις για την επανεκκίνηση της οικονομίας».

Σε ότι έχει να κάνει με το Eurogroup, o Κυβ. Εκπρόσωπος είπε ότι η Ελλάδα επιμένει για την ανάγκη έκδοσης του ευρωομόλογου.