Κόσμος

Κορονοϊός: νέα έξαρση σε κρούσματα και θανάτους στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παροδική φαίνεται πως ήταν η μείωση του ρυθμού εξάπλωσης τις επιδημίας, τις τελευταίες ημέρες, στην χώρα.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 143.626. Οι νεκροί έφτασαν τους 18.279 Παράλληλα, 28.470 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 139.442 και είχαν χάσει την ζωή τους 17.669 άνθρωποι ενώ 26.491 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο , δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 610 ασθενείς και καταγράφηκαν 4.184 νέα κρούσματα. 1.979 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

3.605 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.339 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 64.873 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 54.802 και οι νεκροί 10.022 . Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 18.677 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.316. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 12.933, με 756 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με χθες (328 περισσότερα κρούσματα) ενώ σημειώθηκαν 68 επιπλέον θάνατοι σε σύγκριση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο . Οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στα νοσοκομεία, όμως, συνεχίζουν να μειώνονται σημαντικά ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των θεραπευμένων. Στα νοσοκομεία της Λομβαρδίας, τέλος, δεν παρατηρείται η ίδια, τεράστια πίεση που είχε δημιουργηθεί τις περασμένες εβδομάδες.