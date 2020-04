Κοινωνία

Άρειος Πάγος: Εγκύκλιος για τα ασυνόδευτα και παραμελημένα ανήλικα

Ζητά από τους εισαγγελείς να επαγρυπνούν και να δραστηριοποιούνται δυναμικά, ειδικά υπό τις έκτακτες συγκυρίες της πανδημίας.

Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, με εγκύκλιό της προς τους εισαγγελείς σε όλη την επικράτεια, ζητεί να επαγρυπνούν και να δραστηριοποιούνται δυναμικά σε ό,τι αφορά ασυνόδευτα ανήλικα, αλλά και παραμελημένα παιδιά και παιδιά που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ειδικά υπό τις έκτατες κρατούσες συγκυρίες της πανδημίας του κορονοϊού.

Η προστασία αυτή, είναι αναγκαία, σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό και «υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια των καταγγελλομένων περιστατικών παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων από τους γονείς ή ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους».

Μάλιστα, η κυρία Αδειλίνη υπογραμμίζει ότι σε επείγουσες περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την σωματική και ψυχική υγεία του ανήλικου, τότε οι εισαγγελείς πρέπει να ενεργοποιούν τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1532 και 1533) για αφαίρεση της γονικής μέριμνας και την προσωρινή ανάθεση σε κάποιο Ίδρυμα, χώρο φιλοξενίας, κ.λπ.

Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την νομοθεσία, οι εισαγγελείς είναι προσωρινοί επίτροποι των ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι να οριστεί “ειδικός επίτροπος” για κάθε ένα από αυτά τα παιδιά, όπως ορίζει ο νόμος 4554/2018 και είναι παράλληλα εγγυητές της προστασίας των ανηλίκων και της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους.

Ακόμη, η κυρία Αδειλίνη επισημαίνει ότι οι εισαγγελείς πρέπει να μεριμνούν για την προστασία και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών, όπως και για την αντιμετώπιση «με την προσήκουσα αυστηρότητα κάθε εγκληματικής δραστηριότητας σε βάρος τους, σχετιζόμενη κυρίως με σωματική ή σεξουαλική βία και εκμετάλλευση, ρατσιστική βία, εμπορία ανθρώπων για οποιονδήποτε λόγο και κάθε είδους εκμετάλλευση».