Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τις 40000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Τουρκία

Μέσα στις τελευταίες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 4.056 νέα κρούσματα, ενώ οι νεκροί ξεπέρασαν συνολικά τους 900.

Ξεπέρασαν τις 40 χιλιάδες τα κρούσματα κορονοϊού στην Τουρκία.

Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 96 νέοι θάνατοι και 4.056 κρούσματα.

Συνολικά οι θάνατοι στην Τουρκία ανέρχονται στους 908 ενώ 42.282 είναι τα κρούσματα.