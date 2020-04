Κόσμος

Κορονοϊός - Νέα Υόρκη: μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία

Την ίδια στιγμή όμως καταγράφηκανεκατοντάδες θάνατοι το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της πανδημίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ, κατέγραψε νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων, σε μία ημέρα, με 799 νεκρούς, όμως ο αριθμός των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλός, είπε σήμερα ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, εκτιμώντας πως τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης λειτουργούν.

«Βρισκόμαστε στη φάση της επιπεδοποίησης της καμπύλης, είχαμε μια αύξηση των εισαγωγών της τάξης των 200», ο «χαμηλότερος αριθμός που έχουμε ποτέ καταγράψει από τότε που ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης», σημείωσε ο κυβερνήτης, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Τις τρεις τελευταίες ημέρες καταγράφεται ένα μετά το άλλο τα αρνητικά ρεκόρ θανάτων, σε ημερήσια βάση. Χθες Τετάρτη, ο αριθμός των νεκρών σε ένα 24ωρο ανήλθε σε 779 νεκρούς.