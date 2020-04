Κοινωνία

Τρόμος στα νησιά για τους “επισκέπτες του Πάσχα” (βίντεο)

Δραστικά μέτρα παίρνουν οι τοπικές Αρχές για να αποτρέψουν τυχόν εξάπλωση της επιδημίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν δομές υγείας.