Υγεία - Περιβάλλον

Επιδημία γρίπης: ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί στη χώρα μας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέοι θάνατοι καταγράφηκαν αυτή την εβδομάδα από ασθενείς που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ.

Ακόμη 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα από την επιδημία γρίπης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 107.

Παρότι την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε κανέναν θάνατο, στο διάστημα από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου κατέληξαν 8 ασθενείς που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ.

Επίσης, ένας ασθενής εισήχθη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, από τις επιπλοκές του ιού.