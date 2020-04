Κοινωνία

Βρέντζος στον ΑΝΤ1: Περιμένουμε το “πράσινο φως” για να μπει η τσικουδιά στην... μάχη με τον κορονοϊό (βίντεο)

Οι παραγωγοί της Κρήτης δηλώνουν έτοιμοι να ετοιμάσουν τόνους τσικουδιάς που θα χρησιμοποιηθούν για οινόπνευμα και απολυμαντικά.