Κόσμος

Κορονοϊός: ο Μπόρις Τζόνσον βγήκε από την εντατική

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε μπει σε ΜΕΘ το βράδυ της Δευτέρας. Τι δήλωσε εκπρόσωπος του.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον βγήκε απόψε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου είχε εισαχθεί τη Δευτέρα το βράδυ, καθώς συνεχίζει να αναρρώνει από την ασθένεια του Covid-19, παραμένοντας ωστόσο υπό στενή παρακολούθηση στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Ο 55χρονος Τζόνσον εισήχθη την Κυριακή το βράδυ στο νοσοκομείο St Thomas του Λονδίνου μετά από επίμονο πυρετό και βήχα και μεταφέρθηκε την Δευτέρα στην εντατική, όπου έμεινε για τρεις νύχτες.

«Ο πρωθυπουργός μεταφέρθηκε απόψε από την εντατική πίσω στο δωμάτιο, όπου βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση κατά την πρώτη φάση ανάρρωσής του», τόνισε ο εκπρόσωπος με ανακοίνωσή του. «Είναι σε εξαιρετικά καλή διάθεση».

Ο Τζόνσον ήταν ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που νοσηλεύεται έχοντας μολυνθεί με τον νέο κορονοϊό, κάτι που τον ανάγκασε να παραδώσει τα ηνία της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας στον υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, καθώς η πανδημία στην Βρετανία φτάνει στην θανατηφόρα της κορύφωση.

«Σπουδαία νέα» ήταν η αντίδραση με tweet του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του Βρετανού πρωθυπουργού.

Η είδηση για το εξιτήριο του Τζόνσον από την εντατική, έφερε μια μικρή άνοδο της αξίας της στερλίνας έναντι του δολαρίου.

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πότε ο Τζόνσον θα μπορεί να είναι σε θέση να αναλάβει εκ νέου τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα και ο Ράαμπ, σε δηλώσεις του πριν την τελευταία εξέλιξη της υγείας του Τζόνσον – υπογράμμιζε τη σημασία να επιτραπεί στον πρωθυπουργό να εστιάσει στην ανάρρωσή του.

Ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για κενό εξουσίας με την απουσία του Συντηρητικού ηγέτη.

Δεν αναμένονται σήμερα περαιτέρω ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού.

Η βελτίωση της υγείας του Τζόνσον ήταν ένα από τα λίγα θετικά νέα, καθώς η χώρα βυθίζεται στην κρίση του ιού, με τον καθημερινό απολογισμό θυμάτων να είναι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

Σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε επιπλέον 881 θανάτους ασθενών, ανεβάζοντας σε 7.978 το σύνολο των θανάτων που σημειώθηκαν σε νοσοκομεία.