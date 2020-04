Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Γιατροί και νοσηλευτές είναι οι Άγιοι της διπλανής πόρτας

Κατά την φετινή λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης των Καθολικών, ο ποντίφικας δεν έπλυνε ως είθισται τα πόδια πιστών.

Ο Πάπας Φραγκίσκος τέλεσε τη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης των Καθολικών και εξήρε τους “Άγιους της διπλανής πόρτας” που βοηθούν τα θύματα του κορονοϊού.

Ο ποντίφικας τέλεσε τη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης των Καθολικών στην άδεια Βασιλική του Αγίου Πέτρου, πλέκοντας το εγκώμιο των γιατρών, νοσηλευτών και ιερέων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να βοηθήσουν τα θύματα του νέου κορονοϊού.

Στη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου κατακλύζεται συνήθως από 10.000 ανθρώπους, καρδινάλιους, επισκόπους και απλούς πιστούς. Σήμερα και λόγω των περιορισμών για τον νέο κορονοϊό, παρίσταντο μονάχα καμιά 20αριά άνθρωποι, ιερείς, μοναχές και μια χορωδία με μικρότερο αριθμό μουσικών. Όλοι τους τήρησαν τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση και το διαδίκτυο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος εξήρε εκείνους, περιλαμβανομένων ιερέων, που, όπως είπε, θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να βοηθήσουν τα θύματα του κορονοϊού. «Αυτές τις ημέρες περισσότεροι από 60 (ιερείς) πέθαναν εδώ στην Ιταλία, ενώ φρόντιζαν ασθενείς, στα νοσοκομεία», ανέφερε ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. «Μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές είναι οι Άγιοι της διπλανής πόρτας».