Κοινωνία

Κορονοϊός: Συναγερμός για κρούσματα σε οικισμό Ρομά

Δεκάδες δείγματα ελήφθησαν και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών έχει βγει θετικό στον COVID-19. Σε καραντίνα για 14 ημέρες ο οικισμός.

Δυσάρεστα είναι τα νέα μετά την ιχνηλάτηση των επαφών του 32χρονου Ρομά και τα δείγματα που ελήφθησαν σε 29 άτομα στη Λάρισα.

Από τα 29 δείγματα, μέχρι αυτή την ώρα βγήκαν – σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr – αποτελέσματα για 17 από αυτά, εκ των οποίων τα 13 βρέθηκαν θετικά στον ιό.

Η εκτίμηση του ιατρικού τιμ, είναι ότι το 60% περίπου των δειγμάτων θα βγουν θετικά.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται τα αποτελέσματα και των υπόλοιπων δειγμάτων.

Δείτε τις εικόνες που εξασφάλισε και μεταδίδει το larissanet.gr

Σε καραντίνα για 14 ημέρες ο οικισμός Ρομά

Λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου και πολλαπλασιαστή που προέκυψε από τα αποτελέσματα των τεστ που πραγματοποιήθηκαν μετά την ιχνηλάτηση του χθεσινού θετικού κρούσματος στον οικισμό Ρομά της συνοικίας Νέας Σμύρνης Λάρισας, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό και το Δήμαρχο Λάρισας Απόστολο Καλογιάννη αποφασίστηκε:

Η κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του ανωτέρω οικισμού για λόγους Δημόσιας Υγείας. Η προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον των κατοίκων του οικισμού και η προσωρινή άρση της δυνατότητας μετακίνησης τους εκτός της γεωγραφικής περιμέτρου που ορίζεται από τις οδούς Σωκράτους – Πλάτωνος – Λεωφόρο Καραμανλή – Δανάης – Σάκη Καράγιωργα και αφορά οικισμό Ρομά της συνοικίας Νέας Σμύρνης δεξιά και αριστερά της Λεωφόρου Καραμανλή (με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη) που γειτνιάζει με την 110 Πτέρυγα Μάχης . Η λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Λάρισας για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων του οικισμού και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων. Η λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί. Η επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων του οικισμού.

Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από σήμερα και ώρα 23.00 έως και 23/04/2020, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή της.