Οικονομία

Κορονοϊός: Συμφωνία στο Eurogroup για τα μέτρα ενίσχυσης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακούφιση και χειροκροτήματα μετά το αδιέξοδο της προηγούμενης τηλεδιάσκεψης.

Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν απόψε σε συμφωνία για μια κοινή οικονομική απάντηση απέναντι στον κορονοϊό, μετά την εξεύρεση ενός κοινού πεδίου με την Ολλανδία, η οποία μπλόκαρε τις συνομιλίες από την Τρίτη, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Η συμφωνία προβλέπει ελάχιστους όρους για την πρόσβαση των χωρών στις πιστωτικές γραμμές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που θα εστιάζουν στη χρηματοδότηση υγειονομικών δαπανών που σχετίζονται με τον ιό. Σε μία ένδειξη ότι η Ολλανδία υποχώρησε από την προηγούμενη σκληρή στάση της, δεν συνδέονται με τις πιστωτικές γραμμές οικονομικοί όροι.

«Η συνάντηση τελείωσε υπό με τα χειροκροτήματα των Yπουργών», ανακοίνωσε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Eurogroup.

Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λεμέρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για μια «εξαιρετική συμφωνία» που περιλαμβάνει «500 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα διαθέσιμα» και «ένα ταμείο ανάκαμψης».

Η Ισπανίδα Υπουργός Οικονομικών Νάντια Καλβίνο δήλωσε πως επιτεύχθηκε μια «καλή συμφωνία» ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. «Καταλήξαμε σε μια καλή συμφωνία στο Eurogroup, ένα τριπλό δίχτυ ασφαλείας για εργαζόμενους, επιχειρήσεις και κράτη στην μάχη κατά του COVID-19», τόνισε η Καλβίνο. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τους κοινούς οικονομικούς μηχανισμούς οικονομικής ανάκαμψης», πρόσθεσε.

Σταϊκούρας: Εφαλτήριο για ακόμη πιο φιλόδοξες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

«Το Eurogroup κατέληξε τελικά, σε συμφωνία, μέσα από συμβιβασμούς. Μια ικανοποιητική συμφωνία που προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπισθούν οι πρωτόγνωρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού. Μία συμφωνία που έρχεται να συμπληρώσει τις πολύ θετικές πρόσφατες αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών για δημοσιονομική ευελιξία και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας», σχολίασε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, «Πρόκειται για ένα νέο πακέτο μέτρων, τόσο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, όσο και για τη μεταγενέστερη ανάταξη των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Ως προς την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, προβλέπεται αυξημένη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υλοποίηση ενός προσωρινού προγράμματος για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, και ενεργοποίηση της προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, προσαρμοσμένης στις τρέχουσες υγειονομικές ανάγκες.

Στόχος αυτού του πακέτου μέτρων, συνολικού ύψους άνω των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι η ενίσχυση των υγειονομικών συστημάτων, η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ο περιορισμός της διόγκωσης της ανεργίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ως προς την αναγκαία επανεκκίνηση της οικονομίας, προβλέπεται η δρομολόγηση ενός ταμείου ανάκαμψης, με χρηματοδότησή του από «καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία», καθώς και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσα από την αναδιάταξη του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Η σημερινή, θετική απόφαση θα πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για ακόμη πιο φιλόδοξες – μελλοντικά – ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με άγρυπνο το “μάτι” στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα».