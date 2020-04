Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Σήμερα Παρασκευή 10 Απριλίου και η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τον Ερμή να γίνεται λίγο πιο επιθετικός, αφού περνάει στο ζώδιο του Κριού για το ετήσιο πέρασμα του, μέχρι τις 27 Απριλίου.

ΚΡΙΟΣ: Ο Ερμής που για τις επόμενες δύο, περίπου, εβδομάδες θα βρίσκεται στο ζώδιο σου, σου δίνει την ώθηση να μιλήσεις ανοιχτά και να ξεκαθαρίσεις κάποια ζητήματα με τα οποία απέφευγες να ασχοληθείς το προηγούμενο διάστημα. Όσον αφορά στον τομέα των ερωτικών σου, από τη μία παύεις να σε αντιμετωπίζεις σαν θύμα που δεν ξέρει τι αξίζει και βάζεις τα όρια εκείνα που σου επιτρέπουν να χτίσεις στο εξής μια πιο υγιή σχέση, ενώ από την άλλη ενδέχεται να πετάξεις κάτι... “βόμβες” που θα δημιουργήσουν εντάσεις, οι οποίες όμως θα ξεπεραστούν γρήγορα.

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ερμής περνάει στον Κριό και αναμένεται να φέρει εξελίξεις στα εργασιακά, αλλά και σε θέματα υγείας που μπορεί να τα αντιμετωπίζεις ήδη, ενώ μάλιστα μπορείς να αναζητήσεις και κάποιον άλλο γιατρό ή μια εναλλακτική θεραπεία για την αντιμετώπιση του. Από την άλλη σε ευνοεί στο ενδεχόμενο που θέλεις να κάνεις κάποιες μυστικές συζητήσεις που μπορεί να αφορούν στο μέλλον σου σε μια δουλειά ή για να βρεις λύσεις σε θέματα που μπορεί να σε απασχολούν και να επηρεάζουν την απόδοση σου στη δουλειά σου αυτή την περίοδο.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής που περνάει στον Κριό θα σε ενθαρρύνει να μιλήσεις ανοιχτά για τα σχέδια σου σε ανθρώπους που μπορεί να αποδειχτούν μάλιστα και αρωγοί στις προσπάθειες σου. Παρά τους περιορισμούς που βιώνουμε όλοι μαζί, θα έχεις την ευκαιρία να επικοινωνήσεις και να έρθεις πιο κοντά με φιλικά σου πρόσωπα. Αν δε, είσαι και ελεύθερος, αυτή η διέλευση ευνοεί τις νέες γνωριμίες και μάλιστα με ανθρώπους που ταιριάζουν πολύ οι απόψεις ή τα ενδιαφέροντα σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τον Ερμή να διελαύνει το ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου θα έχεις την ευκαιρία να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που έχουν το κύρος, τη δύναμη ή τον τρόπο να σε βοηθήσουν να πετύχεις κάτι σημαντικό. Σημαντικό στην προκειμένη βέβαια μπορεί να είναι και ένας γάμος, αν αυτό σε ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση θα έχεις την ευκαιρία να πετύχεις πράγματα που φαίνονται ή που δημιουργούν μια “καλή” φήμη γύρω απ’ το άτομο σου, ενώ γενικότερα θα προκύψουν εξελίξεις που θα δημιουργήσουν καλύτερες προοπτικές στη σχέση σου ή την καριέρα σου.

ΛΕΩΝ: Στο φιλικό σου πύρινο ζώδιο του Κριού περνάει ο Ερμής και θα σου δώσει την ευκαιρία να εξετάσεις ζητήματα σπουδών, ακόμα και αν ανήκεις σε μεγαλύτερο ηλικιακό κοινό, ή γενικότερα να βρεις τρόπους να διευρύνεις τις γνώσεις σου. Παράλληλα, εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και σε κάποια νομικά ή γραφειοκρατικά ζητήματα που μπορεί να σε απασχολούν, με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για να υλοποιήσεις κάποια σχέδια που μπορεί να έχεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, περνάει στον Κριό και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για σεξ. Όχι με μένα, αλλά με το ταίρι σου. Μπορείτε από κοινού να σκεφτείτε τρόπους για να ανανεώσετε τη σεξουαλική σας ζωή ή να μιλήσετε ξεκάθαρα για πράγματα που μπορεί ως τώρα να ήταν ταμπού. Από την άλλη, τις επόμενες μέρες θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς και με κάποια οικονομικά ζητήματα, αφού αφενός μπορεί να έχεις την ευκαιρία να ρυθμίσεις ή ακόμα και να απαλλαγείς από κάποια χρέη, αλλά και να προκύψουν εξελίξεις σχετικά με κάποιο κληρονομικό θέμα.

ΖΥΓΟΣ: Ο Ερμής περνάει στο απέναντι ζώδιο του Κριού και αυτό είναι κάτι που πραγματικά το χρειαζόσουνα, αφού θα έχεις λοιπόν την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με περισσότερο κόσμο και να κάνεις γνωριμίες που θα ανανεώσουν την προσωπική σου ζωή. Αν είσαι σε σχέση, φαίνεται ότι το ταίρι σου θα έχει την ανάγκη να μοιραστεί μαζί σου σκέψεις και προβληματισμούς του, γεγονός που θα σας φέρει πιο κοντά. Τα ξεκαθαρίσματα είναι απαραίτητα είτε μιλάμε για σχέσεις -ερωτικές ή φιλικές-, είτε για συνεργασίες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Ερμής περνάει στο κομμάτι εκείνο του ωροσκοπίου σου που αφορά την καθημερινότητα σου, τις συνήθειες σου, αλλά και τις συνθήκες της δουλειάς σου. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να επικοινωνήσεις με συναδέλφους που μπορεί να απαιτείται η αγαστή συνεργασία σας προκειμένου να γίνουν οι δουλειές, αρκεί να θυμάσαι και να τους θυμίζεις ότι όλες οι πλευρές μπορεί να έχουν το δίκιο τους, για να αποφύγετε περιττές διαμάχες. Παράλληλα, είναι μια περίοδος που μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τη ζωή σου και να αναθεωρήσεις για κάποια πράγματα που συνεχίζεις να τα κάνεις μηχανικά και ασυνείδητα, ενώ δε σου προσφέρουν κάτι.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Ερμή να περνάει στον Κριό το ενδιαφέρον σου στρέφεται στην ερωτική σου ζωή, αλλά και σε θέματα που μπορεί να αφορούν τις σχέσεις σου με τα παιδιά γενικότερα ή τα ίδια τα παιδιά σου, ειδικότερα. Θα έχεις την ευκαιρία να περάσεις περισσότερο χρόνο μαζί τους και να καλύψεις μέσα σου κενά και κάποιες τύψεις ενδεχομένως που μπορεί να είχες. Γενικά, την επόμενη περίοδο θα σου πρότεινα να λες ξεκάθαρα αυτά που σκέφτεσαι, χωρίς σάλτσες και χωρίς να προσπαθήσεις να κερδίσεις τους άλλους πουλώντας τους δράμα ή προβαίνοντας σε συναισθηματικούς εκβιασμούς. Και όλα αυτά, γιατί έχεις μια ευκαιρία να χτίσεις γέφυρες, μη χτίσεις φράγματα...

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Ερμής περνάει στο ζώδιο του Κριού και το μυαλό στρέφεται σε θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια και το σπίτι. Ίσως μπεις στη διαδικασία να αγοράσεις πράγματα που θα ανανεώσουν το χώρο σου, αλλά θα πρέπει να είσαι προσεκτικός, ειδικά αν επιζητάς την ποιότητα, αφού μπορεί να κάνεις παρορμητικές αγορές και να δώσεις πολλά χρήματα για κάτι που δεν τα αξίζει. Από την άλλη μπορεί να αποφασίσεις να αλλάξεις σπίτι ή ακόμα και τόπο διαμονής, ενώ καλείσαι να διαχειριστείς και μια σειρά από θέματα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας σου, στα οποία όμως πρέπει να φανείς διαλλακτικός.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο πλανήτης της επικοινωνίας, ο Ερμής, περνάει στον Κριό για να ασχοληθεί με τα αμιγώς επικοινωνιακά ζητήματα. Αν θέλεις να αγοράσεις κανένα καινούργιο τηλέφωνο, υπολογιστή κλπ ή ακόμα και καινούργιο μέσο για τις μετακινήσεις σου είναι μια χαρά περίοδος για να το τρέξεις το θέμα. Επίσης, ευνοϊκά είναι τα πράγματα στο ενδεχόμενο που θέλεις να τρέξεις κάποια θέματα που σχετίζονται με εμπορικές συμφωνίες, όπως για παράδειγμα το να διαπραγματευτείς για ένα καλύτερο πακέτο από τον πάροχο του τηλεφώνου σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Ερμής, μετά από την κατά γενική ομολογία, αρμένικη βίζιτα που πραγματοποίησε στο ζώδιο σου περνάει στον Κριό απ’ όπου θα δώσει μια κινητικότητα στα οικονομικά σου. Στο πολύ καλό σενάριο έχεις να λαμβάνεις χρήματα που σου οφείλονται ή γενικότερα τα περιμένεις καιρό, ενώ οι εξελίξεις είναι υπέρ σου σε νομικής φύσεως ζητήματα που σχετίζονται με οφειλές είτε προς τις τράπεζες, είτε προς το κράτος ή ακόμα και με κάποιο διακανονισμό που μέχρι πριν λίγο καιρό δε θα πίστευες ότι μπορούσες να καταφέρεις. Προσοχή από την άλλη θα πρέπει να δείξεις στο ενδεχόμενο κάποιων παρορμητικών αγορών.

Πηγή: astrologos.gr