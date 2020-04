Οικονομία

Eurogroup: “ένεση” ρευστότητας 540 δις ευρώ χωρίς μνημόνια

Για ικανοποιητική συμφωνία που προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κάνει λόγο ο Χρήστος Σταϊκούρας. Οι τρεις άξονες πάνω στους οποίος στηρίζεται η συμφωνία.

Με χειροκροτήματα ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών του Eurogroup, κατά τη διάρκεια της οποίας επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών ως απάντηση στον οικονομικό αντίκτυπο του κορονοϊού με 500 δισ. ευρώ άμεσα διαθέσιμα χωρίς μνημονιακές δεσμεύσεις αλλά και χωρίς αμοιβαιοποίηση.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε αφού η Γερμανία και η Γαλλία άσκησαν πίεση για να καταβληθεί τουλάχιστον εν μέρει η αντίσταση της Ολλανδίας, η οποία αξίωνε να υπάρξουν αυστηροί όροι στην κατεπείγουσα χρηματοδότηση με ευρωπαϊκές πιστώσεις στις κυβερνήσεις που τη χρειάζονται για να ξεπεράσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας και διαβεβαίωσαν την Ιταλία πως η ΕΕ θα δείξει αλληλεγγύη. Μολαταύτα, η συμφωνία δεν αναφέρει ρητώς ότι θα εκδοθεί κοινό χρέος για να χρηματοδοτηθεί η ανάκαμψη, κάτι που ζητούν η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, αλλά αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και την Αυστρία. Παραπέμπεται στους ηγέτες των 27 η απόφαση για το εάν θα χρησιμοποιηθούν «καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία», διατύπωση που αναγγέλλεται κι άλλες σκληρές και τεταμένες διαπραγματεύσεις.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ συζήτησε νωρίτερα χθες τηλεφωνικά με τον Κόντε και με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνεννόηση στο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών, που πλέον υπόκειται στην έγκριση του ευρωπαϊκού συμβουλίου τις επόμενες ημέρες. Η Μέρκελ σημείωσε πως συμφώνησε με τον Κόντε πως υπάρχει «επείγουσα ανάγκη για αλληλεγγύη στην Ευρώπη, η οποία ζει μια από τις πιο δύσκολες ώρες της, αν όχι την πιο δύσκολη». Η καγκελάριος της Γερμανίας κατέστησε για νιοστή φορά σαφές ότι το Βερολίνο δεν θα δεχθεί αμοιβαιοποίηση χρέους, πάντως επέμεινε πως υπάρχουν άλλα, επαρκή κατ’ αυτήν, χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Το πακέτο που συμφωνήθηκε χθες ανεβάζει τη συνολική δημοσιονομική αντίδραση της ΕΕ στα 3,2 τρισεκατομμύρια, το μεγαλύτερο ποσό που έχει συμφωνηθεί να διατεθεί για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη. Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες για το πώς η Ευρώπη θα ανακάμψει και θα αρχίσει να αναπτύσσεται, με τον επίτροπο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι να δηλώνει πως τα κεφάλαια για το πρόγραμμα στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομιών θα μπορούσαν να ενταχθούν στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027. Η καταρχήν συμφωνία καταγράφηκε την ημέρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι η πανδημία του κορονοϊού θα μπορούσε να προκαλέσει «τις χειρότερες οικονομικές συνέπειες από τη Μεγάλη Ύφεση» του 1929.

Η συμφωνία στηρίζεται σε τρεις άξονες:

Πρώτον, τη στήριξη των εργαζομένων με την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων για την προστασία από την ανεργία με ένα πακέτο 100 δισ. ευρώ που θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες - μέλη.

Δεύτερον, τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, με δάνεια ύψους 200 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τρίτον, τη στήριξη των κρατών - μελών με πιστωτικές γραμμές από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που αντιστοιχούν στο 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας, που συνολικά θα φθάνουν τα 240 δισ. ευρώ

Οι χώρες που θα χρησιμοποιήσουν τις πιστωτικές γραμμές θα υπόκεινται στη συνήθη εποπτεία των οικονομιών τους από την ΕΕ, ενώ ο μόνος όρος είναι ότι τα σχετικά ποσά θα πρέπει να διατεθούν μόνο για άμεσες και έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με τον κορονοϊό.

Ο Μάριο Σεντένο είπε ότι στο Eurogroup συζητήθηκε και το σχέδιο για την ανάκαμψη των οικονομιών όταν θα έχει τελειώσει η επιδημία του κορονοϊού, τονίζοντας ότι οι χώρες θα πρέπει να αναπτυχθούν μαζί και όχι ξεχωριστά. Όπως είπε συμφωνήθηκε η δημιουργία ενός ταμείου, που θα είναι προσωρινό και θα ενισχύσει τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Για το μέγεθος του ταμείου, ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι θα χρειασθεί καθοδήγηση από τους ηγέτες της ΕΕ. Στα επόμενα βήματα, τόνισε, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα είναι κρίσιμος.

Σταϊκούρας: ικανοποιητική συμφωνία που προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Η απόφαση στην οποία κατέληξε, μέσα από συμβιβασμούς, το Eurogroup, θα πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για ακόμη πιο φιλόδοξες- μελλοντικά- ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με άγρυπνο το «μάτι» στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορoνοϊού, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα. Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «ως μια ικανοποιητική συμφωνία που προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπισθούν οι πρωτόγνωρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορoνοϊού».

Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, πρόκειται για ένα νέο πακέτο μέτρων, τόσο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, όσο και για τη μεταγενέστερη ανάταξη των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό, η συμφωνία περιλαμβάνει τα εξής:

Ως προς την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, προβλέπεται αυξημένη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υλοποίηση ενός προσωρινού προγράμματος για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, και ενεργοποίηση της προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), προσαρμοσμένης στις τρέχουσες υγειονομικές ανάγκες.

Στόχος αυτού του πακέτου μέτρων, συνολικού ύψους άνω των 500 δισ. ευρώ, είναι η ενίσχυση των υγειονομικών συστημάτων, η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ο περιορισμός της διόγκωσης της ανεργίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ως προς την αναγκαία επανεκκίνηση της οικονομίας, προβλέπεται η δρομολόγηση ενός ταμείου ανάκαμψης, με χρηματοδότησή του από «καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία», καθώς και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσα από την αναδιάταξη του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Η συμφωνία αυτή, είπε τέλος ο κ. Σταϊκούρας, έρχεται να συμπληρώσει τις πολύ θετικές πρόσφατες αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών για δημοσιονομική ευελιξία και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας.

Λεμέρ: Η Ευρώπη έδειξε πως μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αυτής της κρίσης

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ δήλωσε μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup πως τα κράτη μέλη συμφώνησαν να κινητοποιήσουν 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού, στο πιο σημαντικό οικονομικό σχέδιο στην ιστορία της ΕΕ.

Σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους ο Λεμέρ τόνισε πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα ενεργοποιηθεί με χαλαρούς όρους. Παράλληλα είπε ως η συμφωνία θα καταστήσει 500 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα διαθέσιμα και πως ένα ταμείο στήριξης θα ακολουθήσει.

«Η Ευρώπη έδειξε πως μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αυτής της κρίσης», τόνισε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών στο twitter.

Γκουαλτιέρι για τη συμφωνία

Η Ιταλία, η ευρωπαϊκή χώρα που έχει υποστεί το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού καθώς θρηνεί πλέον πάνω από 18.000 νεκρούς, χαιρέτισε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι 27 για να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση, μέσω του υπουργού Οικονομίας Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι. Μέσω Twitter, ο ιταλός υπουργός εξήρε τη «φιλόδοξη πρόταση» που εγκρίθηκε στο συμβούλιο, προσθέτοντας ότι η χώρα του «έδωσε μάχη» για να διαμορφωθεί. «Τα ευρωομόλογα τέθηκαν στο τραπέζι, οι όροι (για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κρατών από πλευράς) του ΕΜΣ αποσύρθηκαν από το τραπέζι», ανέφερε με ικανοποίηση ο Γκουαλτιέρι.

Η Ιταλία έχει καλέσει επανειλημμένα να υπάρξει κοινή έκδοση χρέους με τη μορφή των ευρωομολόγων, ή κορονο-ομολόγων κατά τον καινούργιο νεολογισμό που χρησιμοποιείται, ενώ απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο η πιθανή χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να συνοδεύεται από όρους και προϋποθέσεις ως προς την οικονομική πολιτική.

Νάντια Καλβίνο: Καταλήξαμε σε μια καλή συμφωνία στο Eurogroup

Η Ισπανίδα υπουργός Οικονομικών Νάντια Καλβίνο δήλωσε σήμερα το βράδυ πως επιτεύχθηκε μια «καλή συμφωνία» ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Καταλήξαμε σε μια καλή συμφωνία στο Eurogroup, ένα τριπλό δίχτυ ασφαλείας για εργαζόμενους, επιχειρήσεις και κράτη στην μάχη κατά του Covid-19», τόνισε με tweet της η Καλβίνο. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τους κοινούς οικονομικούς μηχανισμούς οικονομικής ανάκαμψης», πρόσθεσε.

Όλαφ Σολτς: «σπουδαία μέρα για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη»

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς έκρινε το βράδυ της Πέμπτης ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι 27 για την κοινή αντίδραση στον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία σήμανε «μια σπουδαία μέρα για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη». «Είναι σημαντικό ότι όλοι μας θα προχωρήσουμε σε μια κοινή αντίδραση, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μας να ξεπεράσουν τις υγειονομικές προκλήσεις, αλλά επίσης και τις οικονομικές προκλήσεις» που εγείρει η ασθένεια COVID-19, τόνισε ο Σολτς σε ανακοίνωση που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Έπειτα από «πολύ μακρές συνομιλίες», οι 27 κατέληξαν σε «συναίνεση» ως προς το να υπάρξει «σθεναρή αντίδραση» σε αυτή την κρίση άνευ προηγουμένου, που έχει παραλύσει τη Γηραιά Ήπειρο κι έχει γονατίσει πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, συνέχισε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών. Ο Όλαφ Σολτς επισήμανε μέτρα όπως η «σθεναρή στήριξη στις επιχειρήσεις», η «σαφής υποστήριξη στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες», δηλαδή η χρηματοδότηση των ταμείων ανεργίας ώστε να καλύπτουν μέρος των μισθών τους όσο τίθενται εν μέρει σε ανεργία, και ο δανεισμός «στα κράτη που το έχουν ανάγκη» μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Η συμφωνία που κλείστηκε στις Βρυξέλλες είναι «καλό μήνυμα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έτσι ξέρουν ότι τα κράτη της δρουν μαζί» και ότι «η ΕΕ λειτουργεί», κατέληξε.

ΚΚΕ: οι λαοί της Ευρώπης θα κληθούν να πληρώσουν και αυτήν την κρίση

Η απόφαση του Eurogroup αποτελεί την πιο πανηγυρική επιβεβαίωση ότι η αντιπαράθεση αυτών των ημερών δεν ήταν για το συμφέρον των λαών, αλλά για το πώς θα επιμεριστούν τα νέα δάνεια και οι χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και των τραπεζών, αναφέρει το ΚΚΕ και προσθέτει:

"Μόλις κατέληξαν σ’ έναν ακόμη προσωρινό συμβιβασμό, όλοι μαζί - οι κυβερνήσεις του “Βορρά” και του “Νότου”, οι κυβερνήσεις της δεξιάς, της σοσιαλδημοκρατίας και της δήθεν προοδευτικής συμμαχίας – χειροκρότησαν τα νέα μνημόνια για τους λαούς. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, απ’ τη στιγμή που η αντιμετώπιση της επερχόμενης κρίσης και η χρηματοδότηση των καπιταλιστικών οικονομιών θα γίνει απ’ τους υπάρχοντες μηχανισμούς του ESM που προβλέπουν όρους και δεσμεύσεις, δηλαδή νέα μνημονιακά μέτρα. Ο δε μηχανισμός της ΕΕ για προγράμματα μερικής απασχόλησης, με στόχο την απαλλαγή της μεγαλοεργοδοσίας από το μισθολογικό κόστος και την ανακύκλωση της ανεργίας, που εκτινάσσεται, αποδεικνύει ότι η πολιτική της “μισής δουλειάς” είναι η επίσημη πολιτική της ΕΕ.

Όλα τα παραπάνω εκθέτουν για μία ακόμη φορά τους οπαδούς της “ευρωπαϊκής αλληλεγγύης”, αποκαλύπτοντας το αποκρουστικό πρόσωπο της ΕΕ. Είναι προφανές ότι για μία ακόμη φορά οι λαοί της Ευρώπης, που έχουν ήδη πληρώσει με χιλιάδες θύματα την πανδημία, θα κληθούν την επόμενη μέρα να πληρώσουν και αυτήν την κρίση, με νέα σκληρά μέτρα. Η σκυτάλη λοιπόν περνάει σ’ αυτούς. Κάποια στιγμή θα βγουν απ’ το σπίτι τους. Το ζήτημα είναι να βγουν δυναμικά στο προσκήνιο των αγώνων και των πολιτικών εξελίξεων σε σύγκρουση με την ΕΕ και το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα".