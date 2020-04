Κοινωνία

Κορονοϊός: δεκάδες θετικά δείγματα σε οικισμό Ρομά

Αποφασίστηκε η άμεση κήρυξη σε καραντίνα του οικισμού. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει με Σούπερ Πούμα στη Λάρισα.

Συναγερμό έχει σημάνει ο εντοπισμός 20 κρουσμάτων κορονοϊού σε οικισμό Ρομά στη Λάρισα, ο οποίος τέθηκε σε καραντίνα από τις 23.00 της Πέμπτης με εντολή του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του γενικού γραμματέα Βασίλη Παπαγεωργίου, κατόπιν συνεννόησης με τον περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστό και τον δήμαρχο Λάρισας Απόστολο Καλογιάννη.

Πρόκειται για τον οικισμό Ρομά της συνοικίας Νέας Σμύρνης, με πληθυσμό περίπου 3.000 άτομα, όπου χτες εντοπίστηκε ένα κρούσμα κορονοϊού και συγκεκριμένα ένας 32χρονος, ο οποίος προκάλεσε τον συναγερμό.

Κατά την ιχνηλάτηση του συγκεκριμένου κρούσματος από ειδικό συνεργείο της ΓΓΠΠ και του ΕΟΔΥ, που μετέβη στη Λάρισα με εντολή του κ. Χαρδαλιά, εντοπίστηκαν 31 επαφές που είχε, και στα πρώτα τέστ που έγιναν βρέθηκαν 20 θετικοί. Γι' αυτό αποφασίστηκε η άμεση κήρυξη σε καραντίνα του οικισμού, η απαγόρευση μετακίνησης των κατοίκων και τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση όλοι οι θετικοί.

Σημειώνεται ότι η καραντίνα ισχύει έως και 23-04-2020, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή της, ενώ η Περιφέρεια και ο δήμος ανέλαβαν την τροφοδοσία και ό,τι άλλο χρειαστεί για τους κατοίκους.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" σημείωσε ότι kατ επανάληψη είχε τονίσει πως δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας στον οικισμό. "Στα σπίτια του συγκεκριμένου οικισμού κατοικούν μέχρι και 20 άτομα" είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι θα γίνουν τουλάχιστον 300 νέα τεστ σήμερα στον οικισμό.

Στη Λάρισα μεταβαίνει το μεσημέρι, με ελικόπτερο Σούπερ Πούμα του Πυροσβεστικού Σώματος, κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τους υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, γ.γ. δημόσιας υγείας Παναγιώτη Πρεζεράκο, γ.γ. κοινωνικής αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας Γιώργο Σταμάτη και τον διευθυντή σχεδιασμού και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της ΓΓΠΠ Φοίβο Θεοδώρου. Το κλιμάκιο συνοδεύει ο Πρόεδρος Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά Ελλάν Πασσέ Βασίλης Πάντζος.

Στις 13.00 αναμένεται η άφιξη του κλιμακίου στη βάση της 1ης στρατιάς στη Λάρισα. Στις 13.30 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό και τον δήμαρχο Λάρισας Απόστολο Καλογιάννη. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της κοινότητας των Ρομά καθώς και με τους επικεφαλής των μέτρων για την τήρηση της καραντίνας.