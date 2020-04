Κοινωνία

Ιερόθεος στον ΑΝΤ1: οι εκκλησίες δεν θα είναι ανοιχτές για τους πιστούς τη Μεγάλη Εβδομάδα (βίντεο)

Να παραμείνουν στο σπίτι σε κατ οίκον προσευχή συμβουλεύει τους πιστούς ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασσίου. “Δεν πρέπει να υπάρχει συνωστισμός” τόνισε.