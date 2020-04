Κόσμος

Κορονοϊός: ένας νέος θάνατος στην Κίνα

Ένας νέος θάνατος και 42 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό καταγράφηκαν ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας, διευκρινίζοντας ότι 38 από τα κρούσματα εντοπίστηκαν μεταξύ ταξιδιωτών που επέστρεψαν από το εξωτερικό.

Ο αριθμός των κρουσμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ήταν αρκετά μικρότερος από αυτόν για τον οποίο έγινε λόγος χθες (63). Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν υποκύψει στην ασθένεια COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα αυξήθηκε σε 3.336.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας τον Δεκέμβριο, ανέρχεται σε 81.907.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας, εντοπίστηκαν επίσης άλλοι 47 ασυμπτωματικοί φορείς του κορονοϊού. Και σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός τους είναι μειωμένος σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης (61).

Από τα τέσσερα κρούσματα μετάδοσης εντός της κοινότητας, τρία διαγνώστηκαν στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ και ένα στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου. Ο θάνατος καταγράφηκε στην επαρχία Χουμπέι, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν των 11 εκατομμυρίων κατοίκων.