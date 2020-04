Κοινωνία

Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1: όποιος θέλει μπορεί να ψήσει στο μπαλκόνι του (βίντεο)

Ο Συνδικαλιστής της Ελληνικής Αστυνομίας μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για τα μέτρα εν όψει Πάσχα και έδωσε διευκρινήσεις για το ψήσιμο του οβελία...