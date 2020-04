Κόσμος

Κορονοϊός: προσεχώς 100000 νεκροί παγκοσμίως

Καθώς ο κόσμος πλησιάζει το συμβολικό όριο των 100.000 θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η διεθνής κοινότητα αναζητεί τα οικονομικά και τα διπλωματικά μέσα αντίδρασης, καθώς η ανθρωπότητα, μεγάλο μέρος της οποίας βρίσκεται σε περιορισμό, είναι αντιμέτωπη με βαθιά ύφεση.

Πάνω από 96.000 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην πανδημία του νέου κορονοϊού η οποία, σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, θα έχει «τις χειρότερες οικονομικές συνέπειες από τη Μεγάλη Ύφεση» του 1929. Κάποια ενθαρρυντικά δεδομένα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ τρέφουν ελπίδες ότι προσεχώς θα υπάρξει επιβράδυνση αυτής της μακάβριας καταμέτρησης. Για πρώτη φορά, ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται διασωλήνωση μειώθηκε στη Γαλλία, ενώ η κατάσταση μοιάζει να σταθεροποιείται σε εστίες της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Αλλά απόντος εμβολίου, η επιστροφή στην ομαλότητα θα πρέπει να περιμένει, και πιθανότατα θα γίνει σταδιακά, καθώς οι αρχές επιδιώκουν πάση θυσία να αποφύγουν νέο κύμα μολύνσεων. Τα μέτρα περιορισμού, που αφορούν πλέον από τη μισή ανθρωπότητα, έχουν κολοσσιαίο κόστος. Ολόκληροι τομείς της οικονομίας έχουν παραλύσει, οι εμπορικές ανταλλαγές κατρακυλούν, η ανεργία απογειώνεται.

Σε αυτή την «αγχωτική» περίοδο, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε ότι το να σταλεί «μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας» από πλευράς του Συμβουλίου Ασφαλείας, που παραμένει διαιρεμένο εδώ κι εβδομάδες, θα «μετρούσε πολύ» για να αμβλυνθούν οι συνέπειες της πανδημίας στη διεθνή ειρήνη, ενώ τόνισε πως αυτή είναι «η μάχη μιας γενιάς». Αλλά τα 15 κράτη μέλη του ΣΑ, που συνεδρίασαν μέσω βιντεοδιάσκεψης τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, για πρώτη φορά σχετικά με την πανδημία, περιορίστηκαν να εκφράσουν την «υποστήριξή» τους στον ΓΓ του ΟΗΕ.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξάλλου ουσιαστικά επανέλαβε χθες Πέμπτη τις κατηγορίες που εξακόντισε εναντίον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΫ), υπηρεσία του ΟΗΕ, στον οποίο προσάπτει ότι δίνει την έμφαση μάλλον στο να κάνει «πολιτική» παρά να προστατεύει τη «δημόσια υγεία». Για την Ουάσινγκτον, η «έλλειψη διαφάνειας» από πλευράς της Κίνας, όπου έκανε την εμφάνισή του ο SARS-CoV-2 τον Δεκέμβριο, είχε συνέπεια να χαθεί «πολύτιμος χρόνος» στον κόσμο όλο. Κι αυτό παρά την έκκληση του γενικού διευθυντή του ΠΟΫ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους να μην «πολιτικοποιείται» η πανδημία από την αμερικανική κυβέρνηση.

Μια συμφωνία που κρύβει διαφωνίες

Στο οικονομικό πεδίο, στην Ευρώπη οι υπουργοί Οικονομικών έκλεισαν έπειτα από σκληρή διαπραγμάτευση χθες Πέμπτη μια συμφωνία που προβλέπει να διατεθούν 500 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα και ότι θα δημιουργηθεί μελλοντικά ένα ταμείο για την ανάκαμψη. Το Παρίσι είδε μια «εξαίρετη συμφωνία», το Βερολίνο χαιρέτισε μια «σπουδαία μέρα για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μίλησε για «καινοτόμο συμφωνία». Δεν εθίγη το καυτό ζήτημα της αμοιβαιοποίησης του χρέους, των «κορονο-ομολόγων» που θεωρητικά θα συνέβαλαν να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία πιο μακροπρόθεσμα, πρόταση που συνεχίζει να διχάζει την ΕΕ.

Οι πετρελαιοεξαγωγικές χώρες, από τη δική τους πλευρά, προσπαθούσαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τη μείωση της παραγωγής τους για να ανακάμψουν οι τιμές του μαύρου χρυσού, που καταρρέουν εν μέσω πανδημίας. Στις ΗΠΑ, η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα, η Fed, ανήγγειλε νέα πρωτοβουλία, τη διάθεση 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για να στηριχθεί η αμερικανική οικονομία. Η ανάκαμψη μπορεί να γίνει γρήγορα, διαβεβαίωσε η Fed. Ενώ η Γαλλία διπλασίασε το ποσό που σκοπεύει να διαθέσει, στα 100 δισεκ. ευρώ.

Το φάσμα της «επισιτιστικής κρίσης»

Στον υπόλοιπο κόσμο, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ούτε κατά διάνοια τα μέσα των Αμερικανών ή των Ευρωπαίων. Για πρώτη φορά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, η υποσαχάρια Αφρική, εξαιρετικά εκτεθειμένη, αναμένεται να ολισθήσει σε ύφεση το 2020, προειδοποίησε η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία εξέφρασε τον φόβο ότι θα ξεσπάσει «επισιτιστική κρίση» στην ήπειρο. Παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτό για πάρα πολλούς, η Νότια Αφρική, ο οικονομικός γίγαντας της ηπείρου, παρέτεινε για δύο εβδομάδες την εντολή προς τους πολίτες να μείνουν σπίτι.

Στη Νιγηρία, τη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Αφρική, ο περιορισμός ήδη προκαλεί προβλήματα στη μεταφορά αγροτικών προϊόντων. Έπειτα από μόλις μία εβδομάδα, σε κάθε δρόμο, σε κάθε συνοικία στο Λάγκος, τον οικονομικό πνεύμονα της χώρας, η λιτανεία είναι η ίδια: «Πεινάμε». Στην Ινδία επίσης, οι φτωχότεροι δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Η Ράτζνι Ντέβι, μητέρα που ζει λίγο έξω από το Νέο Δελχί, λέει πως κάθε βράδυ κλαίει όταν πηγαίνει για ύπνο, επειδή δεν μπορεί να προσφέρει στα πεινασμένα παιδιά της αρκετή τροφή. «Καλύτερα να πέθαινα», λέει.

«Εξομάλυνση της καμπύλης»;

Μολονότι ο μισός και πλέον πληθυσμός στον κόσμο έχει τεθεί σε απομόνωση, η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται και ο αριθμός των θυμάτων της COVID-19 πλησιάζει με αλματώδη βήματα τους 100.000 νεκρούς. Με πάνω από 18.000 νεκρούς, η Ιταλία παραμένει η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα. Οι ΗΠΑ, που βρίσκονται στη δεύτερη θέση αυτού του μακάβριου καταλόγου, μετρούν 16.748 θύματα, ενώ ακολουθούν η Ισπανία (πάνω από 15.000) και η Γαλλία (πάνω από 12.000).

Επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ, η πολιτεία της Νέας Υόρκης θρήνησε άλλους σχεδόν 800 νεκρούς σε 24 ώρες, τον χειρότερό της ημερήσιο απολογισμό ως εδώ. Μολαταύτα ο κυβερνήτης της Άντριου Κουόμο διαβεβαίωσε ότι ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ μέχρι χθες τόσο χαμηλός αφότου κλιμακώθηκε η πανδημία, ότι «οδεύουμε να εξομαλύνουμε την καμπύλη».

Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία καταγράφουν επίσης τάση μείωσης των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Παντού, οι υγειονομικές αρχές απευθύνουν έκκληση να μην χαλαρώσουν οι προσπάθειες. Στη Βρετανία, 881 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε ένα 24ωρο. Μικρή ανάσα: ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, που έχει προβληθεί από τον κορονοϊό, βγήκε από την εντατική. Στο Ιράν, ξεπεράστηκε το φράγμα των 4.000 νεκρών αλλά, σύμφωνα με τις αρχές, τα δεδομένα δείχνουν «καθαρά μείωση των νέων κρουσμάτων μόλυνσης».

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλο τον κόσμο συνεχίζει να πληρώνει βαρύ τίμημα στην πανδημία. Στην Ιταλία, περίπου 100 γιατροί και περίπου τριάντα νοσηλευτές και νοσηλεύτριες έχουν πεθάνει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας γιατρός που είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις τεράστιες ελλείψεις μέσων προστασίας υπέκυψε.