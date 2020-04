Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: αισιόδοξο μήνυμα η μείωση ασθενών που εισάγονται σε ΜΕΘ (βίντεο)

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ ζήτησε να αποφύγουμε τον πειρασμό να βγούμε από το σπίτι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τι είπε για τη χρήση γαντιών και πότε "βλέπει" σταδιακή άρση των μέτρων.