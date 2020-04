Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Μεγάλο στοίχημα να μην υπάρξει συγχρωτισμός το Πάσχα (βίντεο)

Ποια μέτρα θα παρθούν για τον καταυλισμό Ρομά στην Λάρισα όπου εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού. Τι είπε για το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης".

Για τα μέτρα τις ημέρες του Πάσχα, την κατάσταση στον καταυλισμό Ρομά στην Λάρισα μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά και για το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σχετικά με την Λάρισα ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι είναι σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο της πόλης και τον περιφερειάρχη και τόνισε ότι θα τηρηθούν πολύ αυστηρά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.



Για την κατάσταση στην Ελλάδα λόγω κορονοϊού ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ό,τι όταν οι Έλληνες βλέπουν τι γίνεται στις άλλες χώρες παίρνουν κουράγιο και συνεχίζουν να τηρούν τα μέτρα, ωστόσο σημείωσε ότι το φετινό Πάσχα θα είναι το μοναδικό που θα περάσει υπό τέτοιες συνθήκες.



Μιλώντας για την Κυριακή του Πάσχα ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να μην υπάρξει συγχρωτισμός, υπογραμμίζοντας ότι εκείνη την ημέρα πρέπει να είναι στο σπίτι μόνο η οικογένεια.



Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα "Αντώνη Τρίτση" με το οποίο θα δημιουργηθούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αυτοδιοίκηση. Όπως είπε είναι ένα πρόγραμμα με ορίζοντα τα 3 χρόνια, ανέρχεται στα 2,5 δις ευρώ, με εκατοντάδες έργα σε όλη την χώρα.



Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών στόχος είναι να ανακουφιστούν οι Δήμοι και τόνισε ότι το πρόγραμμα υλοποιείται από τώρα και έργα θα αρχίσουν να δημοπρατούνται μέσα στον επόμενο μήνα. "Δεν θα αφήσουμε αβοήθητο ούτε ένα χωριό της Ελλάδας", υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.