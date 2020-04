Υγεία - Περιβάλλον

Καλανταρίδου στον ΑΝΤ1: Απαιτείται προσοχή στις κυήσεις λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το τρίτο παιδί που γεννήθηκε από μητέρα θετική στον ιό. Ποια είναι η κατάσταση μητέρας και βρέφους. Τι δήλωσε ο μαιευτήρας Ι. Μπούτας.