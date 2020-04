Κόσμος

Κορονοϊός: 266 νέοι θάνατοι στην Γερμανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα που καταγράφεται αύξηση τόσο των θανάτων, όσο και των κρουσμάτων μόλυνσης.

Άλλοι 266 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία, όπου ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού ανέρχεται πλέον σε 2.373, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.

Ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στη χώρα αυξήθηκε κατά 5.323 για να φθάσει σήμερα τα 113.525, δείχνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο είναι ειδικευμένο στην αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα που καταγράφεται αύξηση τόσο των θανάτων, όσο και των κρουσμάτων μόλυνσης, έπειτα από ισάριθμες συναπτές ημέρες μείωσής τους.