Ανακαλύφθηκε κομμάτι σχοινιού που το είχαν φτιάξει... Νεάντερταλ! (εικόνες)

Εκτιμάται ότι είναι το αρχαιότερο δείγμα χρήσης φυσικών ινών για τη δημιουργία «σπάγκου», που έχει ποτέ βρεθεί.

Ένα μικροσκοπικό κομμάτι σκοινιού ηλικίας 41.000 έως 52.000 ετών, μήκους μόλις έξι χιλιοστών και πλάτους μισού χιλιοστού, το οποίο ανακαλύφθηκε στο σπήλαιο Αμπρί ντι Μαρά της νοτιοανατολικής Γαλλίας, 50 χιλιόμετρα βόρεια της Αβινιόν, είναι το αρχαιότερο δείγμα χρήσης φυσικών ινών για τη δημιουργία «σπάγκου», που έχει ποτέ βρεθεί. Εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε από Νεάντερταλ, γεγονός που επιβεβαιώνει περαιτέρω τις ολοένα μεγαλύτερες ικανότητές τους, αντίθετα με την παλαιότερη πρωτόγονη εικόνα τους.

Οι ερευνητές από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, με επικεφαλής τον Μπρους Χάρντι του Κολλεγίου Κένιον του Οχάιο, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Scientific Reports», ανέφεραν ότι o «σπάγκος» αποτελείται από τρεις πλεγμένες ίνες, προσαρτημένες πάνω σε ένα λεπτό λίθινο εργαλείο κοπής, μήκους έξι εκατοστών. Πιθανώς το πρωτόγονο νήμα είχε τυλιχτεί για να βοηθήσει στην καλύτερη λαβή του εργαλείου ή αποτελούσε τμήμα κάποιου διχτυού ή σάκου όπου βρισκόταν το εργαλείο.

Η μικροσκοπική και φασματοσκοπική ανάλυση αποκάλυψε ότι οι φυτικές ίνες είχαν ληφθεί από τον εσωτερικό κορμό κάποιου δέντρου, πιθανώς κωνοφόρου. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η δημιουργία του σκοινιού απαιτούσε εκτεταμένη γνώση της ανάπτυξης και εποχικότητας των δέντρων που χρησιμοποιούνταν ως πρώτη ύλη.

Πριν από αυτήν την ανακάλυψη, τα αρχαιότερα ίχνη νήματος από ίνες είχαν ανακαλυφθεί στο Ισραήλ, χρονολογούνταν περίπου προ 19.000 ετών και θεωρούνται δημιούργημα του «έμφρονος» ανθρώπου (Homo sapiens). Το νέο εύρημα στη Γαλλία -σε μία περιοχή που τότε δεν είχε κατοικηθεί ακόμη από Homo sapiens αλλά μόνο από Νεάντερταλ- δείχνει ότι τελικά η τεχνική της δημιουργίας πρωτόγονων σκοινιών είναι πολύ παλαιότερη. Δεν αποτελεί καν κατάκτηση του Homo sapiens, αλλά ήταν ήδη γνωστή στους ξαδέρφους μας Νεάντερταλ, οι οποίοι έζησαν πριν από περίπου 300.000 έως 28.000 χρόνια. Δεν αποκλείεται να μπορούσαν να φτιάχνουν μεγαλύτερα σκοινιά, ρούχα, δίχτυα κ.ά.