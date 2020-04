Παράξενα

Κορονοϊός: “έφαγε” πρόστιμο γιατί πήγε να δει το γήπεδο της ΑΕΚ (βίντεο)

Πλήρωσε την αγάπη του για την ομάδα του 150 ευρώ! Γιατί ο ηλικιωμένος κατηγορεί τη σύζυγό του...