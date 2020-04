Οικονομία

Χατζηδάκης για Eurogroup: η στενόμυαλη αντιμετώπιση στρέφεται και εναντίον τους

Σε έναν συνεταιρισμό δεν γίνεται να κερδίζεις μόνο, πρέπει και να δίνεις, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις χθεσινές αποφάσεις του Eurogroup.

«Η Ευρώπη δεν διαλύθηκε αλλά δεν μας ενθουσίασε κιόλας, περίμενα να υπάρχει μεγαλύτερο περίσσευμα καρδιάς. Η στενόμυαλη αντιμετώπιση στρέφεται και εναντίον τους γιατί χωρίς Νότο δεν υπάρχει Βορράς», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Σκάι, απαντώντας σε ερώτηση για τις χθεσινές αποφάσεις του Eurogroup.

«Σε έναν συνεταιρισμό δεν γίνεται να κερδίζεις μόνο, πρέπει και να δίνεις. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο λάθος που έκανε μια κυβέρνηση στην οικονομική πολιτική, αλλά με μια συμφορά που πλήττει εξίσου σχεδόν τους πάντες. Και δεν γίνεται να τρέχουμε πάντα πίσω από τα γεγονότα. Η πανδημία μας χτύπησε την πόρτα από τον Ιανουάριο, έχουμε φτάσει Απρίλιο και ακόμα συζητάμε», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι θα υπάρξει πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πιο ελαστικά κριτήρια. «αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποια κριτήρια γιατί αν ξεφύγουν οι τράπεζες θα πρέπει πάλι να τις χρηματοδοτήσουμε», τόνισε. «Το ίδιο ισχύει με τη ΔΕΗ, αν σταματήσουμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς θα χρειαστούν πάλι αυξήσεις τιμολογίων. Τα προβλήματα δεν λύνονται με μαγικό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε σχέση με την αγορά ενέργειας, τόνισε εξάλλου ότι η απελευθέρωση, η απολιγνιτοποίηση και οι διεθνείς διασυνδέσεις θα συμβάλουν να μειωθούν οι τιμές χονδρικής της ελληνικής αγοράς.

Ο υπουργός ανέφερε τέλος ότι προωθούνται για ψήφιση τα νομοσχέδια για την απλούστευση της περιβαλοντικής αδειοδότησης και σύντομα το χωροταξικό - πολεοδομικό νομοσχέδιο.