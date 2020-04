Life

“Το Πρωινό”: η Δήμητρα Αλεξανδράκη απαντά για το φημολογούμενο φλερτ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τον ελεύθερο χρόνο της στο σπίτι, τη γυμναστική, το μαγείρεμα και το βίντεο κλιπ στο οποίο συμμετέχει!