Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Τίτλος Grand Slam το συντομότερο δυνατόν

Για τους στόχους που θέλει να πετύχει μίλησε ο πρωταθλητής του Nitto ATP Finals το 2019.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ανέφερε στο Instagram Live, για μία ακόμα φορά , ότι εργάζεται σκληρά για να γίνει πρωταθλητής Grand Slam το συντομότερο δυνατόν.

«Πιστεύω στο έργο μου, δουλεύω για να κερδίσω τίτλο Grand Slam το συντομότερο δυνατό», είπε ο Έλληνας πρωταθλητής το Νο 6 στον κόσμο.

«Δεν κατάφερα να το αποδείξω στα δύο τελευταία Grand Slams, αλλά είναι ένας στόχος που θέλω να επιτύχω», πρόσθεσε ο πρωταθλητής του Nitto ATP Finals το 2019.