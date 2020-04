Πολιτική

Κορονοϊός: Τσιόδρας και Χαρδαλιάς στην Λάρισα μετά τα κρούσματα σε οικισμό Ρομά

Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτηρίζεται η κατάσταση των οικισμό των Ρομά. Σε καραντίνα θα μπει και η δομή μεταναστών στο Κουτσόχερο.​

Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στον οικισμό των Ρομά Νέας Σμύρνης Λάρισας, μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων κορονοϊού, Covid-19, γι' αυτό μεταβαίνει με ελικόπτερο σούπερ πούμα της Πυροσβεστικής, στις 12 το μεσημέρι ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και τον υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειες για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού σε μεγάλο αριθμό του πληθυσμού.

Στο κλιμάκιο που μεταβαίνει στη Λάρισα συμμετέχουν ακόμα ο γγ Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο γγ Κοινωνικής αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης και ο διευθυντής Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ Φοίβος Θεοδώρου. Το κλιμάκιο συνοδεύει ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, Βασίλης Πάντζος. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να φτάσει στη Λάρισα στις 13:00 και το ελικόπτερο θα προσγειωθεί στη βάση της 1ης Στρατιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον οικισμό των Ρομά όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί από τους ελέγχους του ΕΟΔΥ 20 κρούσματα της επιδημίας, σε καραντίνα θα μπει και η δομή μεταναστών στο Κουτσόχερο της Λάρισας, καθώς από την ιχνηλάτηση προέκυψε ότι ο 32χρονος Ρομά που ήταν το πρώτο διαπιστωμένο κρούσμα είχε επαφές και με μη διαμένοντες στη

Ο κ. Χαρδαλιάς, με τον κ. Λιβάνιο και τον κ. Τσιόδρα, καθώς και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο κλιμάκιο, θα έχουν διαδοχικές συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό και τον Δήμαρχο Λάρισας Απόστολο Καλογιάννη, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθούν με εκπροσώπους της κοινότητας των Ρομά καθώς και με τους επικεφαλής των μέτρων για την τήρηση της καραντίνας.

Σημειώνεται ότι όλοι οι θετικοί στον ιό θα μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας και συγκεκριμένα στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Αρωγή», όπου θα παρακολουθούνται από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, ενώ όλοι όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία με μέριμνα της ΓΓΠΠ.