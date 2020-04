Υγεία - Περιβάλλον

Πρόεδρος ΕΟΔΥ: από τον Μάιο η χαλάρωση των μέτρων

Ήδη αναλύουμε και είμαστε αισιόδοξοι με τα δεδομένα. Πρέπει να έχουμε υπομονή, τονίζει ο Παναγιώτης Αρκουμανέας.

Από τα μέσα Μαΐου θα είναι σε θέση η κυβέρνηση και οι ειδικοί να εξετάσουν σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα.

"Αναλύουμε τα δεδομένα και είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να έχουμε υπομονή μέχρι το τέλος του μήνα. Θα εξαρτηθεί από το πόσο θα συμμορφωθεί ο κόσμος. Ήδη μέσα στον Μάιο πιστεύω ότι θα εξετάζουμε ποια μέτρα μπορούμε να πάρουμε πίσω" δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

"Θα ήθελα να ακούσουμε τους ειδικούς και να δούμε τα μοντέλα μας. Ας μην προτρέχουμε να δούμε τι θα κάνουμε τον Μάιο και δημιουργούμε πρόωρες προσδοκίες. Ο κόσμος έχει ανταποκριθεί εντυπωσιακά και γι' αυτό βλέπουμε την ικανοποιητική εξέλιξη της νόσου στη χώρα μας" τόνισε.

Από τον Μάιο, οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Αρκουμανέα, θα ξεκινήσουν τις επιδημιολογικές μελέτες σε όλη τη χώρα και θα προχωρά σε τεστ του πληθυσμού, κυρίως αντισωμάτων.

Την εκτίμηση ότι η καμπύλη των κρουσμάτων κορονοϊού «επιπεδώνεται» αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε διατύπωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. «Αν χαλαρώσουμε θα έχουμε έκρηξη κρουσμάτων. Θέλει αυτοσυγκράτηση, υπομονή και επιμονή» πρόσθεσε ο κ. Παναγιωτακόπουλος.