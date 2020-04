Κοινωνία

Κλειστά σχολεία μέχρι τις 10 Μαΐου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το κλείσιμο των σχολείων παρατείνεται έως και τις 10 Μαΐου 2020, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.

Παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να δημοσιευθεί σήμερα,

Συγκεκριμένα, για προληπτικούς λόγους το κλείσιμο των σχολείων παρατείνεται έως και τις 10 Μαΐου 2020, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Η προηγούμενη ΚΥΑ όριζε ότι τα σχολεία θα έμεναν κλειστά έως σήμερα, 10 Απριλίου.

Κάλυψη ύλης κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης





Δυνατότητα κάλυψης ύλης εκτός επαναλήψεων κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχεται στους εκπαιδευτικούς των σχολείων, με εγκύκλιο που

υπογράφει η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Αναστασία Γκίκα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την εξ αποστάσεως διδασκαλία έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν και θέματα πέραν των επαναλήψεων της έως σήμερα διδαχθείσας ύλης, κάνοντας χρήση μεθόδων τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης διδασκαλίας.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε ενότητες καλυφθούν, πέραν της ύλης που έχει καλυφθεί έως την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, δεν θεωρείται ύλη που έχει διδαχθεί παρά μόνο εφόσον αυτή παραδοθεί και με δια ζώσης διδασκαλία στην τάξη, όταν επαναλειτουργήσουν τα σχολεία.