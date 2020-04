Κοινωνία

Κλειστά τα σχολεία μέχρι τις 10 Μαΐου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το κλείσιμο των σχολείων παρατείνεται έως και τις 10 Μαΐου 2020, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.

Με ΚΥΑ που αναμένεται να δημοσιευθεί σήμερα, αποφασίζεται η παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, όπως αυτή ρυθμιζόταν στην προηγούμενη ΚΥΑ.

Συγκεκριμένα, για προληπτικούς λόγους το κλείσιμο των σχολείων παρατείνεται έως και τις 10 Μαΐου 2020, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.