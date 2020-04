Οικονομία

Επιστολή ΣΕΤΕ σε Μητσοτάκη: δέκα βήματα για επανεκκίνηση του τουρισμού

Οι δέκα δράσεις που ζητά από τον πρωθυπουργό ο ΣΕΤΕ για επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας.

Επιστολή στον πρωθυπουργό απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, μέσω της οποίας ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δέκα δράσεις για την επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Τα βήματα που προτείνονται είναι:

1. Σχέδιο επανεκκίνησης: να υπάρξει κοινή πανευρωπαϊκή γραμμή. Τουρισμός/Μεταφορές δε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, χωρίς κοινά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα για ελεγχόμενες υγειονομικά μετακινήσεις.

2. Στοχευμένη καμπάνια προβολής με συνεργασία Υπουργείου Τουρισμού-ΕΟΤ-MarketingGreece: Ήδη η συνεργασία αυτή, με την συμβολή του CCO της κυβέρνησης, Στηβ Βρανάκη, έδειξε το πρώτο θετικό δείγμα γραφής με την προσπάθεια του “Greece from Home”, ενώ οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος θα την ενισχύσουν περισσότερο.

3. Μείωση του ΦΠΑ από 1/6/2020 και για όσο χρόνο χρειαστεί να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος: της διαμονής στο 6%, όλης της εστίασης στο 13%, της υπηρεσίας του τουριστικού πακέτου στο 13%, των εγχώριων μεταφορών στο 13% και παραμονής του θαλάσσιου τουρισμού στο 12%.

4. Προγράμματα επιδότησης εργασίας και εργαζομένων από την επανεκκίνηση της οικονομίας και για όλο το 2020: επιδότηση εργοδοτικών εισφορών (αναλογικά με την συνεισφορά και του εργαζομένου) και συμπληρωματικών επιδομάτων στη λογική του “Kurtzarbeit”. Επιπλέον, δεδομένου ότι πολλές από τις εποχικές επιχειρήσεις δε θα καταφέρουν να λειτουργήσουν φέτος, μεγάλο μέρος των περίπου 700.000 εργαζομένων του τουρισμού, θα παραμείνει άνεργο. Χρειάζεται δίχτυ προστασίας και διεύρυνση του ταμείου ανεργίας. Ειδικά για φέτος, οι καταληκτικές ημερομηνίες πρόσληψης - προβλεπόμενες από τις συμβάσεις εργασίας - (από 15/5 στις περισσότερες περιοχές έως και 10/6), δεν πρέπει να ισχύσουν και οι προσλήψεις να ξεκινούν με το άνοιγμα της επιχείρησης σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της πληρότητάς της.

5. Μη καταβολή προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το 2020.

6. Αναστολή του τέλους διανυκτέρευσης που επιβαρύνει τον πελάτη.

7. Εργαλεία ρευστότητας για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων: Έχει ήδη ανακοινωθεί το εγγυοδοτικό (εγγυήσεις ύψους έως 2 δισ. ευρώ της Αναπτυξιακής Τράπεζας), που με τη μόχλευση μπορεί να φτάσει τα 7 δισ., ενώ ενημερωθήκαμε για άτοκα δάνεια του ΤΕΠΙΧ έως του ποσού των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση, η πλατφόρμα αιτήσεων των οποίων ανοίγει την επόμενη εβδομάδα. Είναι κρίσιμο να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες παρόμοιας χρηματοδότησης, από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

8. Μη καταβολή δόσεων δανείων για όλο το 2020 και μετάθεσή τους στο τέλος της διάρκειας του δανείου με έναν χρόνο επέκταση.

9. Επαναφορά ΕΣΠΑ με δυνατότητα επιδότησης επιλέξιμων επενδύσεων κατασκευών, τεχνολογίας και υπηρεσιών, για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.

10. Ειδική ανταγωνιστικότητα χρεώσεων υποδομών 2020-2021: Το οικοσύστημα των αερομεταφορών (αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, επίγεια εξυπηρέτηση, κ.λπ.), χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Περίπου 22 εκατ. επιβάτες από το σύνολο των 33 εκατ. αφίξεων του 2019 έρχονται με αεροπλάνο. Πρέπει να βοηθηθούν τα δίκτυα/υποδομές/εταιρείες επιβατικών μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψιν ότι κάθε εταιρεία είναι ειδική περίπτωση. Τα αεροδρόμια έχουν σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα ανάκαμψης του τουρισμού. Πρέπει, λοιπόν, να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης των κονδυλίων που εισπράττει ετήσια το κράτος από τις συμβάσεις παραχώρησης, ή/και να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων παραχώρησης, αλλά και κάθε δημιουργική λύση, προκειμένου να εξασφαλιστεί αφενός η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και αφετέρου η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.