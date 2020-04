Πολιτική

Το “ευχαριστώ” και οι ευχές της Σακελλαροπούλου στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όλα όσα συζητήθηκαν...

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε σήμερα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τον ευχαρίστησε για τις ευχές του για την ανάληψη των καθηκόντων της και του εξέφρασε τη συμπαράστασή της για τη δοκιμασία των ομογενών, αλλά και της εκκλησίας, από την πανδημία του κορονοϊού.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αλληλεγγύη της και τη διαβεβαίωσε ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, βρίσκεται κοντά στους πιστούς, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε επίσης τον κ. Βαρθολομαίο για την ενίσχυση του Πατριαρχείου προς την Ελλάδα, για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Του ευχήθηκε τέλος, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους όλων των Ελλήνων, οι πανανθρώπινες αξίες της αγάπης και της αλληλεγγύης, που κυριαρχούν τις άγιες αυτές μέρες, να βοηθήσουν να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατόν και αυτή η κρίση.