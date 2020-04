Οικονομία

ΓΣΕΕ: Μέτρα για την εργασία λόγω COVID-19 σε χώρες της ΕΕ και στην Ελλάδα

Το ΙΝΕ- ΓΣΕΕ παρουσιάζει συνολικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην χώρα μας για τους εργαζόμενους, ανέργους και ελεύθερους επαγγελματίας.

«Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, συνεχίζοντας και επικαιροποιώντας την ενημέρωσή του προς κάθε εργαζόμενο, όσον αφορά την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της στον κόσμο της εργασίας, επιχειρεί μια πρώτη παρουσίαση των μέτρων

που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στην Ελλάδα για την προστασία των εργαζομένων και του εισοδήματός τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης σε συνδυασμό και με την διαφύλαξη των θέσεων εργασίας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ) έχει αρχίσει τη δημοσιοποίηση μιας σειράς σύντομων ενημερωτικών δελτίων (briefing notes) τα οποία αναφέρονται στις εξελίξεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με στόχο την προστασία των μισθών και της εργασίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19.

Ως προς το περιεχόμενο των μέτρων που λαμβάνονται για την κρίση του COVID-19, τα περισσότερα αφορούν στο επίπεδο των μισθών ή στην αποζημίωση των εργαζομένων λόγω της αναστολής ή του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας εξαιτίας της κρίσης, σε σχήματα μείωσης εργάσιμου χρόνου (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασίας κλπ), σε προστασία από τις απολύσεις, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, στην κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων κοκ.

Γίνεται μια προσπάθεια κωδικοποιημένης παρουσίασης των μέτρων που λήφθηκαν ανά κράτος-μέλος, έως τις 24 Μαρτίου 2020, όπως καταγράφηκαν από τα ενημερωτικά δελτία της ΣΕΣ (ETUC), προκειμένου να υπάρξει μια συγκριτική εικόνα για τα τεκταινόμενα στις αγορές εργασίας των κρατών-μελών της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19.

Τέλος, παρουσιάζονται, κωδικοποιημένα καθώς και αναλυτικά, συνολικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην χώρα μας για τους εργαζόμενους, ανέργους και ελεύθερους επαγγελματίας στην Ελλάδα».