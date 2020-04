Πολιτική

Τσίπρας: Κατώτερη των περιστάσεων η απόφαση του Eurogroup

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ότι αντί να πρωταγωνιστήσει, «κρύφτηκε και σώπασε».

«Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup είναι, δυστυχώς, κατώτερη των περιστάσεων», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι «χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για ανασυγκρότηση της συνοχής της ΕΕ» και ότι έτσι «αφήνεται ορθάνοιχτο το παράθυρο για μια νέα κρίση χρέους στην Ευρωζώνη» που εγκυμονεί «τεράστιους κινδύνους και για την πατρίδα μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ότι αντί να πρωταγωνιστήσει, «κρύφτηκε και σώπασε» και ότι, πανηγυρίζοντας για τις χθεσινές αποφάσεις, ουσιαστικά στηρίζει, όπως λέει, «την καταστροφική εμμονή των ομοϊδεατών της του ευρωπαϊκού Βορρά σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές και διαρκή λιτότητα». Αναφέρει ότι τα αποθέματα ρευστότητας του «μαξιλαριού» ασφαλείας που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποδειχθούν «η μεγάλη μας ασπίδα», αν αξιοποιηθούν άμεσα. Όμως, προσθέτει, «το μεγάλο δυστύχημα» είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη «απ' ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, δεν επιθυμεί να την αξιοποιήσει ως ασπίδα της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αλλά ως ασπίδα των τραπεζών και της μεγάλης επιχειρηματικής ελίτ».

Αναλυτικά, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι τα 540 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης, «είναι ένα πακέτο, που υπολείπεται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών για άμεση στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας». Προσθέτει ότι «η επιμονή σε πιστοληπτική γραμμή του ESM, ύψους 2% του ΑΕΠ σε κάθε κράτος-μέλος, με προϋπόθεση όμως νέα προγράμματα λιτότητας, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για την οικονομία, επιβεβαιώνει πως η ηγεσία της ΕΕ αδυνατεί να κατανοήσει το μέγεθος της κρίσης. Και φυσικά δεν έχει καταλάβει τίποτα από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος».

Σημειώνει πως «χθες, χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία για αποφάσεις που θα άνοιγαν το δρόμο στην ελπίδα για ανασυγκρότηση της συνοχής της ΕΕ, για μία ισχυρή ασπίδα απέναντι στην κρίση» και ότι «αντί αυτών, η απόφαση αφήνει ορθάνοιχτο το παράθυρο για μία νέα κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Μία κρίση που εγκυμονεί φυσικά τεράστιους κινδύνους και για την πατρίδα μας».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «η μόνη ελπίδα παραμένει η επαναφορά στο τραπέζι του εργαλείου αμοιβαιοποίησης του ρίσκου και διαμοιρασμού των βαρών, στη συζήτηση για το Ταμείο Ανασυγκρότησης», υπογραμμίζοντας πως «αν ούτε αυτό συμβεί, πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστια αδιέξοδα και ενδεχομένως σε τεκτονικές αλλαγές που θα αφορούν την ίδια την ενότητα της Ένωσης».

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει: «Απέναντι σε όλες αυτές τις κορυφαίες εξελίξεις που αφορούν το αύριο της Ευρώπης αλλά και της χώρας, η ελληνική κυβέρνηση αντί να διαδραματίσει ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο, στηρίζοντας ενεργά τις προτάσεις της Ιταλίας, κρύφτηκε και σώπασε. Και το χειρότερο: Σήμερα επιχαίρει και από πάνω, πανηγυρίζοντας για τις χθεσινές αποφάσεις, ουσιαστικά αλλάζοντας στρατόπεδο και στηρίζοντας την καταστροφική εμμονή των ομοϊδεατών της του ευρωπαϊκού Βορρά σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές και διαρκή λιτότητα». «Μόνο που αυτές οι εμμονές», συνεχίζει, «απειλούν ευθέως τη χώρα μας με νέα μνημόνια και νέες εθνικές περιπέτειες».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι «σε αυτές τις συνθήκες, το μόνο ευτύχημα είναι η παρακαταθήκη των αποθεμάτων ρευστότητας, του μαξιλαριού ασφαλείας που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να αποδειχθεί η μεγάλη μας ασπίδα, αν αξιοποιηθούν άμεσα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες της κρίσης και να συγκρατήσουν την ύφεση, διατηρώντας στη ζωή επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας». Όμως, προσθέτει, «το μεγάλο δυστύχημα είναι ότι αυτήν την παρακαταθήκη θα τη διαχειριστεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Που από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, δεν επιθυμεί να την αξιοποιήσει ως ασπίδα της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αλλά ως ασπίδα των τραπεζών και της μεγάλης επιχειρηματικής ελίτ».

Γεννηματά: «Συμβιβασμός ανάσας, χωρίς αλλαγή πορείας για την Ευρώπη» οι αποφάσεις του Eurogroup

«Συμβιβασμός ανάσας, χωρίς αλλαγή πορείας για την Ευρώπη. Τα τρία μέτρα που αποφάσισε το χθεσινό Eurogroup εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες για την κρίση, αλλά είναι κατώτερα των περιστάσεων και των προσδοκιών των πολιτών της Ένωσης», σχολίασε η Φώφη Γεννηματά.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι η ενίσχυση των συστημάτων υγείας, η στήριξη των μικρομεσαίων, η στήριξη της απασχόλησης (μέσω δανείων) είναι χρήσιμη, δεν αποτελεί όμως λύση για το αύριο. «Δεν προβλέπεται κανένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την επανεκκίνηση των οικονομιών, για την αντιμετώπιση της έκρηξης της ανεργίας, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Δεν έγιναν αποδέκτες οι προτάσεις για νέο χρήμα, με καινοτόμα εργαλεία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε πως η εμμονή ορισμένων κυβερνήσεων στις συντηρητικές πολιτικές λιτότητας, οδήγησε σε παραπομπή του προβλήματος στο μέλλον, με τον κίνδυνο διόγκωσης του δημοσίου χρέους των χωρών και κατ' επέκταση επώδυνων μνημονίων να παραμονεύει.

«Η μάχη για την αλλαγή της πορείας της Ευρώπης όμως δεν τελείωσε, τώρα περνά στην πιο κρίσιμη φάση της. Οι ευθύνες των ηγεσιών και των Κυβερνήσεων είναι ιστορικές. Αρχής γενομένης από την επόμενη Σύνοδο Κορυφής», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά.