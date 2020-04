Πολιτική

Κορονοϊός: Βουλή και ΥΠΕΞ ύψωσαν την ισπανική σημαία ως ένδειξη αλληλεγγύης (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η πρόσοψη του ελληνικού Κοινοβουλίου θα φωταγωγηθεί με τα χρώματα του εθνικού συμβόλου της Ισπανίας για το προσεχές τριήμερο.

Στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων κυματίζει από σήμερα η ισπανική σημαία μαζί με την ελληνική και εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον σκληρά δοκιμαζόμενο ισπανικό λαό εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19. Με απόφαση του προέδρου της Βουλής, από το απόγευμα της Παρασκευής και για ένα τριήμερο, κάθε βράδυ, η πρόσοψη του ελληνικού Κοινοβουλίου θα φωταγωγηθεί με τα χρώματα του εθνικού συμβόλου της Ισπανίας.

Κατά τη συμβολική τελετή που πραγματοποιήθηκε, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας συνόδευσε τον πρεσβευτή της Ισπανίας στην Αθήνα Ενρίκε Βιγκέρα, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, από όπου και απέδωσαν τιμή στα εθνικά σύμβολα των δύο χωρών, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Η πρωτοβουλία της ανάρτησης της ισπανικής σημαίας στο ελληνικό Κοινοβούλιο έγινε έπειτα από εισήγηση του υπουργού Εξωτερικών προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος παρέστη νωρίτερα σήμερα το πρωί σε ανάλογη εκδήλωση έπαρσης της ελληνικής και ισπανικής σημαίας στο υπουργείο Εξωτερικών.