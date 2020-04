Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικά στον ιό δεκάδες μέλη του αεροπλανοφόρου “Σαρλ ντε Γκολ”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τρεις ναύτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το αεροπλανοφόρο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του πληρώματος.​

Πενήντα μέλη του γαλλικού αεροπλανοφόρου "Σαρλ ντε Γκολ" διαγνώσθηκαν θετικά στον κορονοϊό, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Στρατού, προσδιορίζοντας πως τρεις ναύτες χρειάσθηκε να απομακρυνθούν «για προληπτικούς λόγους».

«Τα αποτελέσματα των 66 ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατέληξαν στη διαπίστωση 50 κρουσμάτων κορονοϊού πάνω στο 'Σαρλ ντε Γκολ' », αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο, δύο ημέρες μετά την ενημέρωση για ύποπτα κρούσματα. «Καμία επιδείνωση στην κατάσταση της υγείας των ναυτών στο σκάφος δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή», προσθέτει το υπουργείο.

Η εστία της προσβολής των μελών του 'Σαρλ ντε Γκολ' δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ το πυρηνοκίνητο σκάφος που διαπλέει τον Ατλαντικό δεν έχει έλθει σε επαφή με κάποιο ξένο στοιχείο από τις 15 Μαρτίου. Η διοίκησή του, την περασμένη Τετάρτη είχε αποφασίσει να επισπεύσει τον κατάπλου του στη Γαλλία λόγω του εντοπισμού υπόπτων κρουσμάτων.

«Στόχος είναι να εντοπίσουμε τη διαδρομή μετάδοσης του κορονοϊού και να εφαρμόσουμε το πρωτόκολλο για τον περιορισμό της επέκτασης του ιού», τονίζει το υπουργείο. Μία ομάδα των Υπηρεσών Υγείας του Στρατού (SSA), έχει αποσταλεί από την Τετάρτη στο 'Σαρλ ντε Γκολ' με δύο επιδημιολόγους, έναν ειδικό στη βιοασφάλεια κι έναν γιατρό για τη λήψη δειγμάτων.

Οι τρείς ναύτες που απομακρύνθηκαν διακομίσθηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Σαντ-Αν στην Τουλόν για να "διατηρηθούν οι ιατρικές δυνατότητες" του σκάφους, τονίζει το υπουργείο, ενώ ταυτόχρονα αποφασίσθηκε το πλήρωμα να φέρει υποχρεωτικά μάσκες προστασίας.

Μετά το αμερικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο 'Θίοντορ Ρούζβελτ' το 'Σαρλ ντε Γκολ' είναι το δεύτερο σκάφος τέτοιας κλάσης που πλήττεται από την πανδημία.

Mήνυμα αλληλεγγύης της Κατερίνας Σακελλαροπούλου προς την Γαλλία

Με εντολή της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας πρέσβης κ.Βασίλειος Παπαδόπουλος, επικοινώνησε σήμερα με τον Γάλλο πρέσβη στην Ελλάδα κ. Πατρίκ Μεζονάβ, προκειμένου να του εκφράσει τη βαθιά οδύνη της κυρίας Σακελλαροπούλου για τα θύματα της πανδημίας στη Γαλλία.

Τον παρακάλεσε, επίσης, να μεταφέρει την αλληλεγγύη της Προέδρου και του ελληνικού λαού στον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.