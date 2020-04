Οικονομία

Παράταση στις προθεσμίες για την καταβολή οφειλών με έκπτωση 25%

Στόχος να δοθεί σε πολίτες και επιχειρήσεις ο χρόνος για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με ασφάλεια, δεδομένης της κρίσης που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός.

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και με σκοπό να δοθεί στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ικανός χρόνος για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με ασφάλεια, παρατείνονται οι κάτωθι προθεσμίες:

Παρατείνεται έως τις 21 Απριλίου η προθεσμία καταβολής με δικαίωμα έκπτωσης 25% των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19), καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οι οποίες έληγαν την 30η και την 31η Μαρτίου, των εκμισθωτών των ακινήτων τους, καθώς και των φυσικών προσώπων που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Παρατείνεται έως τις 24 Απριλίου η προθεσμία καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, οι οποίες έληγαν την 31η Μαρτίου, των φυσικών προσώπων που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία, σε ποσοστό 80% και άνω.

Η ηγεσία και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ δίνουν καθημερινή μάχη για την προστασία και την έμπρακτη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για την κοινωνία και την οικονομία, προκειμένου να ξεπεράσουμε όλοι μαζί τη δοκιμασία της πανδημίας, υγιείς και ασφαλείς», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών.