Κοινωνία

Κορονοϊός: Κλείνουν όλες οι λαϊκές αγορές στην Θεσσαλία

Σύσκεψη υπό τους Χαρδαλιά και Τσιόδρα στην Λάρισα. Επισήμως σε καραντίνα ο καταυλισμός στο Κουτσόχερο. Επιστρατεύεται ξενοδοχείο στην περιοχή.

Την αναστολή λειτουργίας όλων των λαϊκών αγορών σε όλη την Θεσσαλία, ανακοίνωσε με δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης μετά την σύσκεψη που έγινε υπό τον Νίκο Χαρδαλιά και τον Σωτήρη Τσιόδρα, με αφορμή τον εντοπισμό τουλάχιστον 21 κρουσμάτων κορονοϊού σε οικισμό Ρομά.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τη Δημόσια Υγεία» τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης ανέφερε σε δηλώσεις του πως κλείνουν όλες οι λαϊκές αγορές στη Λάρισα και σε όλη την Θεσσαλία, επισήμως μπαίνει σε καραντίνα ο καταυλισμός στο Κουτσόχερο και επιστρατεύεται ξενοδοχείο στη Λάρισα σε περίπτωση που χρειαστεί για νέα κρούσματα που δεν θα χωρέσουν στην «Αρωγή».

Παράλληλα όπως ανέφερε ο κ. Καλογιάννης, δεν τέθηκε ως θέμα συζήτηση για ολική καραντίνα για την πόλη της Λάρισας.

Στη σύσκεψη, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, δήμαρχοι της περιοχής, εκπρόσωποι των Ρομά κ.α.

Εξερχόμενος από τη σύσκεψη, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ανέφερε ότι βρίσκονται σε συντονισμό με την Περιφέρεια και τους Δήμους σχετικά με τις ενέργειες που θα προβούν, ενώ για ακόμη μία φορά έστειλε το μήνυμα “Μένουμε Σπίτι”.

Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη στον οικισμό των Ρομά Νέας Σμύρνης Λάρισας, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους της κοινότητας των Ρομά.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν επίσης ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης και ο διευθυντής Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, Φοίβος Θεοδώρου, ενώ τους συνόδευσε κι ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, Βασίλης Πάντζος.?