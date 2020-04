Παράξενα

Κορονοϊός: χτύπησε τη μητέρα του γιατί έκρυψε τα χαρτιά υγείας!

Η Αστυνομία επενέβη σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας για έναν απίστευτο λόγο.

Ένας νέος στην Καλιφόρνια συνελήφθη επειδή χτύπησε την μητέρα του, η οποία είχε κρύψει το χαρτί υγείας που είχαν στο σπίτι, για να τον εμποδίσει να κάνει υπερβολική χρήση αυτήν την περίοδο που υπάρχει έλλειψη λόγω του ξεσπάσματος του νέου κορονοϊού.

Η αστυνομία εκλήθη μέσα στη νύχτα να επέμβει στο Σόγκους, στο βόρειο τμήμα του Λος Άντζελες, σε οικογενειακό καυγά που ξέσπασε λόγω του προϊόντος αυτού, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας Σίρλεϊ Μίλερ, τις δηλώσεις της οποίας επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η μητέρα της οικογένειας δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε κρύψει τα χαρτιά υγείας που έχουν αποθηκεύσει επειδή ο 26χρονος γιος της Έιντριαν Γιαν χρησιμοποιούσε υπερβολική ποσότητα την ώρα που είναι δύσκολο να βρει κανείς το προϊόν αυτό στα καταστήματα.

Καθώς αυτή αρνήθηκε να του αποκαλύψει που είχε κρύψει το χαρτί υγείας, οι τόνοι ανέβηκαν και ο γιος της την χτύπησε, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, η οποία υπογράμμισε ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της Covid-19 έχουν προκαλέσει μια επανεμφάνιση των επεισοδίων ενδοοικογενειακής βίας.?