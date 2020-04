Οικονομία

Κορονοϊός - Βενιάμης: Εύσημα στους “ήρωες” των θαλασσών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών έπλεξε το εγκώμιο των ναυτικών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε μία δύσκολη περίοδο για ολόκληρο τον πλανήτη.

Στην δίνη της πανδημίας που βιώνει η ανθρωπότητα και με την αμέριστη προσοχή όλων μας στον άνισο πόλεμο που διεξάγεται στη στεριά με ιερό στόχο τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, είναι καίρια η επιθυμία των ανθρώπων της ναυτιλιακής βιομηχανίας να αποδώσουν φόρο τιμής στις αναντικατάστατες υπηρεσίες που προσφέρει η ναυτιλία και κυρίως στο έμψυχο δυναμικό των πλοίων που αποτελεί την κινητήριο δύναμη αυτής.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, δήλωσε: «Νιώθω το χρέος και την από καρδιάς επιθυμία, εκπροσωπώντας τα μέλη της ναυτιλιακής μας οικογένειας, στα χέρια των οποίων βρίσκεται άνω του 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας, να αποδώσω τα εύσημα σε όλους τους ναυτικούς μας, Έλληνες αλλά και κάθε εθνικότητας, αξιωματικούς και πληρώματα, που ακάματα και με πάθος προσφέρουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους, επανδρώνοντας τα πλοία μας σε καιρούς ειρήνης, αλλά και κρίσεων όπως είναι η τρέχουσα διεθνής συγκυρία».

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χωρίς τους ναυτικούς μας τα πλοία δεν θα ταξίδευαν, αλλά και χωρίς τα πλοία η κοινωνία μας θα στερούνταν βασικά αγαθά αναγκαία για την επιβίωσή της. Χαιρετίζω λοιπόν εγκάρδια όλους τους ναυτικούς μας, τους “ήρωες” της θάλασσας, και τους εύχομαι να είναι και να παραμείνουν υγιείς και ασφαλείς. Καλώ επίσης όλους τους έχοντες αρμοδιότητα διεθνώς να διευκολύνουν μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις την απρόσκοπτη διακίνηση των ναυτικών ανά τον κόσμο με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια και την υγεία τους», τόνισε.