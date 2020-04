Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Πως θα “κυλήσει” το Σάββατο του Λαζάρου. Οδηγίες από γεωπόνους για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο του Λαζάρου. Από το μεσημέρι, στα βορειοανατολικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο του Λαζάρου σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το κυκλοκόνιο στην ελιά.

Τα συμπτώματα της ασθένειας γίνονται συνήθως αντιληπτά στο έλασμα των φύλλων - «μάτι παγωνιού». Ο μύκητας προσβάλει επίσης τους μίσχους των φύλλων και τους ποδίσκους των καρπών. Σε σοβαρές προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση και καρπόπτωση και τα δένδρα οδηγούνται σε καχεξία.

Σπανιότερα προσβάλλονται οι καρποί και οι νεαροί κλαδίσκοι. Οι ανοιξιάτικες μολύνσεις είναι βασικής σημασίας καθώς από αυτές προέρχεται το αρχικό μόλυσμα για τις μολύνσεις της περιόδου. Για την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι απαραίτητη η βροχή ή η υψηλή υγρασία και οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

