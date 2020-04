Οικονομία

Συνεχίζεται η γενναία προσφορά του ΟΠΑΠ στο σύστημα Υγείας

Διαρκής η ενεργή συνεισφορά προς το σύστημα δημόσιας υγείας. Δράσεις για τη στήριξη του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY.

Ο ΟΠΑΠ υλοποιεί πάλι νέες δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και προχωρεί στην επόμενη φάση των πρωτοβουλιών του. Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, ο ΟΠΑΠ πραγματοποιεί δωρεά υλικού και εξοπλισμού για την κάλυψη άμεσων και πιεστικών αναγκών των υγειονομικών αρχών και νοσοκομειακών μονάδων.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων για τη στήριξη του δικτύου των συνεργατών της, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την αναστολή των δραστηριοτήτων των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY.

500.000 μάσκες και εξοπλισμός πρώτης ανάγκης σε τρία νοσοκομεία

Με στόχο να συμβάλει περαιτέρω στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας και να ενισχύσει το έργο των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας, ο ΟΠΑΠ στηρίζει άμεσα τους αρμόδιους φορείς, με τη δωρεά 500.000 μασκών χειρουργείου και εξοπλισμού πρώτης ανάγκης, για χρήση από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων. Η δωρεά του ΟΠΑΠ κατευθύνθηκε στο μηχανισμό στήριξης που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Υγείας και αφορά τρία νοσοκομεία.

Στο πλαίσιο αυτό, 350.000 μάσκες παραδίδονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, το οποίο αποτελεί ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. Ακόμη, 90.000 μάσκες θα παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και 60.000 μάσκες θα παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». Καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες του νοσοκομείου «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», παραδίδονται επίσης σε αυτό αιμοδυναμικά μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων και μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων, που είναι κατάλληλα για χρήση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, χειρουργεία και θαλάμους νοσηλείας, μεταξύ άλλων.

Η δωρεά αυτή αποτελεί μία ακόμη δράση στήριξης της δημόσιας υγείας από τον ΟΠΑΠ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το έργο της ολικής ανακαίνισης των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας. Έχοντας επενδύσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ, ο ΟΠΑΠ έχει ήδη ολοκληρώσει το 80% της ανακαίνισης των νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». Συνολικά, έχουν παραδοθεί 25 έργα ανακαίνισης, που αναβαθμίζουν τις υποδομές των δύο νοσοκομείων. Σε αυτές περιλαμβάνεται υπερσύγχρονη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων, που επιτρέπει την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού.

Επίσης, με την αρωγή του ΟΠΑΠ, το Χαμόγελο του Παιδιού ανακατεύθυνε τις κινητές μονάδες που αξιοποιούνται για το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής «ΟΠΑΠ στη Γειτονιά», θέτοντας τις στην διάθεση του συστήματος υγείας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ και η doctoranytime, μέλος του προγράμματος επιχειρηματικότητας ΟΠΑΠ Forward, καλούν όσους έχουν ανάγκη να συμβουλευτούν γιατρό αυτή την περίοδο, να χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή υπηρεσία «συνομιλία με γιατρό οnline». Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης, που αξιοποιεί το δίκτυο πιστοποιημένων γιατρών-συνεργατών της doctoranytime. Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα έχει χρησιμοποιηθεί από 50.000 επισκέπτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με τον COVID-19.

Σημειώνεται, ότι για τον νέο κύκλο του προγράμματος ΟΠΑΠ Forward, το οποίο στηρίζει τις αναπτυξιακές προσπάθειες δυναμικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, προτεραιότητα θα δοθεί στη συμμετοχή εταιρειών που στηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες της πολιτείας και του δημόσιου συστήματος υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Αυτή την περίοδο διεξάγεται διαδικασία αξιολόγησης των εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ειδικές δράσεις στήριξης για τους συνεργάτες του δικτύου του ΟΠΑΠ

Λόγω της πανδημίας, η δραστηριότητα των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY έχει ανασταλεί από τις 14 Μαρτίου, με τους συνεργάτες του δικτύου της εταιρείας να είναι μεταξύ των πρώτων που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Σημειώνεται ότι το εμπορικό δίκτυο του ΟΠΑΠ καλύπτει περίπου 4.500 σημεία πώλησης, που απασχολούν περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους, σε όλη την Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή, ο ΟΠΑΠ ανέλαβε στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του δικτύου του, ενισχύοντας το μηχανισμό συστηματικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες του και υλοποιώντας ενέργειες και μέτρα για την ανακούφισή τους. Μεταξύ άλλων, ενεργοποιήθηκε πλέγμα δράσεων οικονομικής ελάφρυνσης των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY, όπως αναστολή βραχυπρόθεσμων πληρωμών, μέτρα περιορισμού λειτουργικού κόστους, αναστολή αποπληρωμής κατασκευαστικών δανείων που δόθηκαν από την εταιρεία για την ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό καταστημάτων κ.ά.

Επιπλέον, η εταιρεία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη στήριξή της προς τους συνεργάτες της, προετοιμάζοντας μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για την επόμενη μέρα, με στόχο να καλυφτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες όλων των πρακτορείων. Παράλληλα, υποστηρίζει μέσω ενεργειών συνεχούς ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών το σύνολο των συνεργατών της, σε σχέση με την αξιοποίηση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.