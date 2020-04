Κόσμος

Κορονοϊός: περισσότερα από 1000 νέα κρούσματα σε 24 ώρες στη Μόσχα

Κραυγή αγωνίας για την επιβάρυνση του συστήματος υγείας στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, πριν ακόμη η επιδημία φτάσει στην κορύφωση της.

Στην Μόσχα το σύστημα υγείας άρχισε να επιβαρύνεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα εξαιτίας της αισθητής αύξησης των νέων κρουσμάτων που διαγνώσθηκαν με βαριά πνευμονία, ανακοίνωσε η αντιδήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Αναστασία Ράκοβα.

«Διαπιστώνουμε ότι στην Μόσχα τις τελευταίες ημέρες δεν αυξάνεται μόνο ο αριθμός των νοσηλευομένων, αλλά και των ασθενών που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα της νόσου, ασθενών με πνευμονία του κορονοϊού. Ο αριθμός των ασθενών με πνευμονία σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκε περισσότερο από δύο φορές (από 2.600 έφθασε στις 5.500) . Μαζί με την αύξηση του αριθμού τον σοβαρά νοσούντων άρχισε να επιβαρύνεται και το σύστημα υγείας της Μόσχας. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία μας και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έχουν φθάσει στα όριά τους» δήλωσε η Ράκοβα.

Η ίδια προσέθεσε ότι συνολικά στα νοσοκομεία της Μόσχας νοσηλεύονται ήδη 6.500 άνθρωποι που έχουν νοσήσει με κορονοϊό. Παράλληλα επεσήμανε ότι η επιδημία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών δεν έχει φθάσει ακόμη στην κορύφωσή της και ως εκ τούτου ο αριθμός των κρουσμάτων και των νοσηλευομένων θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Μόνο στην Μόσχα μόνο καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο 1.124 νέα κρούσματα με αποτέλεσμα ο αριθμός των κρουσμάτων να φθάσει τα 7.822. Είναι η πρώτη φορά που ο αριθμός των κρουσμάτων στην ρωσική πρωτεύουσα υπερβαίνει τα 1.000 κρούσματα, ενώ η χώρα είχε υπερβεί τον αριθμό των 1.000 κρουσμάτων ημερησίως στις 7 Απριλίου.

Στην Ρωσία τα κρούσματα έφθασαν τις 11.917, ενώ 795 ασθενείς έχουν αναρρώσει. Σύμφωνα με το Κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, οι νεκροί συνολικά έχουν φθάσει τους 94.